彭博：勞動基金委外已要求排除由香港註冊實體管理

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
勞動基金運用局管理規模約2,352億美元。本報系資料照片
勞動基金運用局管理規模約2,352億美元。本報系資料照片

彭博引述知情人士報導，台灣勞動基金已指示委外的投資機構避免使用在香港註冊的實體來管理資金，凸顯香港和中國大陸關係日益緊密之下面臨的地緣政治挑戰。

據報導，管理規模約2,352億美元的勞動基金運用局，去年起便口頭要求第三方資產管理公司，在合約中排除香港實體。

勞動基金運用局經常委託全球性的資產管理公司來操作股票和債券。勞動基金過去已因經濟和金融風險，提醒慎防投資中國大陸，但並未公開對跨國國際資產管理公司轄下香港子公司的立場。

知情人士透露，勞動基金去年9月就16億美元投資永續不動產證券遴選委外機構時，便將香港列為「敏感司法管轄區」。

據報導，資產管理公司在承接委外業務時做法各異，有的以總公司所在地為準，有的則看投資組合經理人駐派在哪裡。勞動基金則依據營運品質、費用等多項因素來決定授予合約。

彭博報導，勞動基金運用局兩年前仍將委外資金交由一家國際資產管理公司的香港子公司（The Northern Trust Company of Hong Kong Ltd.）操作。2023年9月，北方信託香港有限公司獲得一筆全球被動式股票投資的委外案。

隨著香港和中國大陸關係日益緊密，即使仍名義上維持「一國兩制」，勞動基金的態度也開始出現轉變。自香港五年前實施國安法後，美國已取消香港的特殊貿易地位。

勞動基金運用局去年8月曾表示，自行操作的投資組合並未直接投資中國大陸或俄羅斯，但委外操作的海外投資，仍因資產管理公司採用的指數作為基準而持有部分相關部位。

截至2023年底，勞動基金對中國大陸的投資約15.8億美元，占整體部位的0.8%。

