郭智輝喊「匯價31元穩到農曆年」央行：連明天匯價都無法預測

經濟部長郭智輝昨天在立法院經濟委員會表示，經濟部已與央行討論，從現在到農曆年前盼能穩定匯價，不要波動太大，希望是能維持過去六年平均匯價卅一元。央行回應，「我們連明天的台幣匯價都無法預測，更遑論承諾穩定到農曆年前甚至年底」。

台幣昨天受到外資大舉匯出約十億美元影響，重貶一點八八角、收在卅點三○八元，成交量來到廿三點○○五億美元，貶破卅點三元整數關卡，創下逾三個月新低匯價。統計顯示，台幣昨貶值幅度百分之○點六二，居亞幣之冠，累計今年以來升幅也收斂至百分之八點一六。匯銀預估，短期內台幣仍將維持偏貶格局，若國際資金持續流出、美元續強，台幣不排除回測卅點五元關卡。

由於上半年台幣勁升，近期又受美對等關稅影響，國內產業叫苦連天，經濟部長郭智輝昨在立法院經濟委員會備詢時，民進黨立委邱志偉指出，關稅及匯率導致產業觀望氛圍，經濟部評估這會維持多久？匯率部分操之在我，是否穩定一個有競爭力匯率？

郭智輝說，「匯率我們可以處理」，反觀關稅非可控，現暫訂「百分之廿+Ｎ」，再談只會更好，經濟部以此來協助中小企業面對困境。

他表示，匯率方面，中小企業最擔心的是日本和南韓，匯率不是光是盯美元，而要考慮動態環境；就經濟部了解，台美關稅會在未來三個月內談完，但對產業波動大約是六個月，經濟部已與央行討論，如何讓匯率從現在到農曆年前盼能穩定匯價，不要波動太大。他說，現在匯價水準約卅點二三元，業者勉強可接受。

針對郭智輝的說法，央行回應，匯率受國際因素高度影響，央行無法對匯價走勢做出任何承諾。央行說，其他部會可以針對匯率政策提出建議，但匯率為市場決定，央行不會也不能對特定匯價水平做出保證。

央行重申，央行並非追求特定匯價水準。在全球金融市場高度連動情況下，任何匯率走勢都需審慎因應，盲目設下目標匯率恐反造成市場誤判與不必要的波動。