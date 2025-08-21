7月外銷訂單 連6月成長 經部：下半年仍由AI獨撐大局

經濟部昨天發布七月外銷訂單金額為五七六點四億美元，創歷年同月新高，月增百分之一點五、年增百分之十五點二，成長力道超乎預期，為連續第六個月成長。經濟部表示，主要是拜ＡＩ商機強勁之賜。下半年外銷接單將由ＡＩ商機獨撐大局，並且持續帶動出口。

觀察主要接單地區，受惠ＡＩ商機，美國訂單為二○四點九億美元，創歷年同期新高，年增百分之廿五點四，其中以電子產品增加較多。此外，東協訂單九十七億美元，創同期新高，成長百分之十七點五，經濟部統計處長黃偉傑表示，主要受惠供應鏈移轉利多，以ＩＣ製造、設計和ＰＣＢ等產品增加為主。

至於今年前七月累計外銷訂單金額三七八二點一億美元，創歷年同期第二高，年增百分之十六點四。經濟部預期，八月外銷訂單金額預估五五五億美元至五七五億美元，年增百分之十點五至百分之十四點五，持續成長。

對於七月接單超乎預期，黃偉傑表示，主要是ＡＩ運算、高階半導體接單佳。至於關稅前拉貨潮，有部分品項廠商反映的確已有減緩，我主要接單貨品中呈月減或是平盤項目，多半反映拉貨潮趨緩現象，包括基本金屬、機械及塑橡膠製品等。隨著八月對等關稅上路，下半年外銷訂單將由ＡＩ商機獨撐大局。

而在對等關稅下，我國產業呈「一個台灣，兩個世界」。ＡＩ商機帶動科技產品接單暢旺，但傳產接單則仍黯淡無光。七月基本金屬接單金額年減百分之十二點六、塑橡膠製品年減百分之十點三，在主要接單貨品中唯二負成長。黃偉傑說，去年起傳產接單在低基期，皆未見起色，今年更面對關稅不確定性、最終需求疲弱，以及中國大陸產能過剩等困境，未能進入成長軌道。美國對等關稅也是對傳產擊最大。

他表示，工具機接單是美國對等關稅衝擊最大項目。我中高階工具機競爭對手是日本及德國，但關稅都比我國低；中低階工具機競爭對手是中國大陸，中國大陸關稅比我國高，相對影響較小。

不過，關稅政策最後是否會導致企業投資動能下降，投資延遲或停滯，都會影響機械產品接單。

展望今年下半年，黃偉傑表示，目前對等關稅率百分之廿是暫時性，二三二條款稅率未定，仍存在不確定情況。但主計總處八月十五日大幅上修今年經濟成長率至百分之四點四五，主因就是將下半年出口由五月預測的負成長上修為兩位數成長，換言之，預期ＡＩ商機仍會使出口維持穩定成長，外銷訂單接單也會呈現相同趨勢。