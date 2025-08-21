郭智輝透露 台幣要穩在31元

經濟部長郭智輝昨（20）日表示，經濟部已與央行討論，從現在到農曆年前盼能穩定匯價，不要波動太大，希望是能維持過去六年平均匯價31元。

央行昨日對此回應，郭智輝只是反映業者意見。事實上新台幣匯率是由外匯市場供需決定，但若有不規則因素（如短期資金大量進出）與季節因素，導致匯率過度波動或失序變動，而有不利於經濟金融穩定之虞時，央行將維持外匯市場秩序。

央行強調，匯率受國際因素高度影響，央行無法對匯價走勢做出任何承諾，其他部會可針對匯率政策提出建議，但匯率為市場決定，央行不會、也不能對特定匯價水平做出保證，「我們連明天的新台幣匯價都無法預測，更遑論承諾穩定到農曆年前甚至年底。」

郭智輝昨日出席立法院經濟委員會專案報告，民進黨立委邱志偉表示，關稅及匯率影響產業很大，政府是否能穩定匯率？

郭智輝表示，「匯率我們可以處理」，經濟部已與央行討論，從現在到農曆年前盼能穩定匯價，不要波動太大。他提及，現在匯價水準約30.23元，業者尚可接受。

邱志偉追問，匯價是否會穩定在多少？能否像過去一樣有競爭力？郭智輝表示，一般來講，過去六年平均匯價是31元。

邱志偉說，匯價畢竟是可以操之在我。郭智輝回答，我國不能操縱匯率。邱志偉則說，這不是操縱匯率，而是宏觀調控。郭智輝也說，市場怕的是禿鷹及預期心理；希望未來六個月匯率能夠穩定，這個難關一定可以渡過。