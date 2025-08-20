經濟部AI機器人三箭齊發 搶攻智慧醫療與製造新藍海
全球機器人產業正進入跨域應用爆發期，台灣也迎來智慧製造與智慧醫療的新轉捩點。2025台灣機器人與智慧自動化展20日登場，經濟部產業技術司「科技研發主題館」，今年展出醫療內視鏡機器人等多項創新技術，並陸續技轉給廠商創造商機，成為會場的亮點。
此次「科技研發主題館」主要整合工研院、精機中心等研發成果，聚焦AI與智慧機器人的應用，展示11項跨域創新成果，讓參觀者掌握下一波智慧醫療與製造轉型契機。
現場展出的創新技術，包括：AI導航深入肺部90%區域、免穿鉛衣操作的「醫療內視鏡機器人」；可減輕醫護庶務負擔的「醫護庶務機器人系統解決方案」，以及應用於大型船體製造的「數位雙生巨型龍門焊接機器人」等。
經濟部產業技術司簡任技正鄒宗勳表示，面對全球供應鏈重構與製造業升級，產業已由「製造」邁向「智造」。
經濟部產業技術司布局智慧機器人與AI核心技術，以提升國產化技術能量及跨域系統整合，推動產業應用與技術落地，並鼓勵成立新創事業，近6年共累計70件國內外專利、逾300件技術移轉及產業服務，帶動企業投資及衍生產值近120億元。
聚焦智慧製造機器人的研發與應用落地之外，更鏈結台灣ICT科技強項與醫療體系，拓展應用到智慧醫療領域。未來將持續促進跨域合作，打造智慧醫療新產業生態，提升臺灣智慧機器人的全球競爭力。
由工研院研發、全台首創的「醫療內視鏡機器人」，無需體外穿刺大幅降低併發症，讓醫師不需穿厚重鉛衣即可遠端操控內視鏡執行肺部檢查，避免X光暴露與交叉感染。
醫療內視鏡機器人具備全向擺動、自動導航及氣道辨識，靈活操控無死角，能精準定位病灶做觀察與採樣，此技術通過細胞毒性、電性安全測試，現與台大醫院合作驗證，未來可應用於胸腔、腸胃、泌尿等內視鏡科別。
針對醫療現場人力吃緊，且現有人力須兼顧非護理專業工作占比高達四成以上的問題，工研院推出「智慧運載機器人」協助醫材運送。目前已與彰化基督教醫院合作，應用於醫療物品運載，有效提升醫療品質與人力配置彈性。
另一項「醫護庶務機器人系統解決方案」，包含能整合17軸雙臂協作與自主導航的雙臂機器人，未來目標協助手術器械整備，可分擔醫護人員大量非護理專業的庶務工作。
面對高技術門檻的大型船體焊接需求，工研院開發「數位雙生巨型龍門焊接機器人」，整合虛實模擬、遠距調機與12軸協同控制系統，不僅焊接精度提升至2毫米，還能客製模擬建廠流程，降低50%人力成本、提升50%效率，現已應用於中鋼（2002）機械貨輪段焊接。
另外，工研院開發的「工件檢測資料模擬與合成技術」，整合高擬真虛實融合平台與生成式AI品質檢測系統，可精準辨識金屬表面瑕疵，在虛擬環境中建立如機器手臂、視覺模組與光源模組的量測系統。
檢測模型於上線前即可完成訓練，將測試時間縮短50%（從1小時降至30分鐘），目前已於台中精科完成驗證，預期可大幅降低人工檢測工時並創造額外產值。
精密機械研究發展中心開發「人機運動意向偵測技術」，可動態偵測人體關節與機械手臂的位置與動作意向，取代傳統固定式安全區間調控，有效降低不必要的停機與減速。目前，這項技術已導入銓麥企業，協助企業提升產能效率20%，減少生產成本15%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言