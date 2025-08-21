明年歲出 將增1,100億

行政院今（21）日將通過2026年度中央總預算案，據掌握，將編列歲入約2兆8,623億元，歲出約3兆350億元，歲入歲出短差約1,727億元，由餘轉絀，加上債務還本1,265億元，總預算將舉債2,992億元。

府院昨日討論2026年總預算案，不過對於軍公教加薪與否，相關官員三緘其口，並未多做說明，留待今日院會拍板。

據了解，明年歲出預算案較今年立法院審查通過的預算數成長1,100億元，以國防預算增加938億元最多，公共建設預算增加374億元次之，科技發展計畫增加269億元。

其中國防預算增加，主要包括配合軍購案付款期程增列軍事投資、因應敵情威脅增列彈藥與零附件籌補等作業維持費、以及先前調增的各項軍職人員加給等增列人員維持費等。

公建計畫方面，除總預算增加374億元，加計基金部份增加556億元，合計擴大930億元，包含AI運算資料中心等預算。

科技發展計畫方面，除總預算增加269億元，基金增14億元，重點在於無人機、智慧機器人、低軌衛星、在宅醫療等。

另外，重點發展的AI新十大建設，總預算、基金合計匡列311億元，增加143億元。

歲入方面，明年稅課收入預算數為2兆4,807億元，以所得稅最多，達1兆8,754億元，證交稅則為2,501億元。

不過，對比今年度總預算稅課收入減少3,038億元，約減10.9%，主要減列營業稅3,534億元、貨物稅441億元、證交稅193億元及關稅155億元。

在營業盈餘及事業收入方面約增加19億元，國發基金賸餘繳庫數增加100億元，減列財政部公股行庫及菸酒公司股息紅利繳庫數23億、鐵道發展基金賸餘繳庫數20億元、國軍生產及服務作業基金賸餘繳庫數15億元、中鋼股息紅利繳庫數13億元、中華郵政盈餘繳庫數5億元、陽明海運現金股利5億元。

明年度中央總預算最高的仍是以社會福利支出8,318億元為最多，其次為教育科學文化支出5,566億元，第三則是國防支出5,488億元。