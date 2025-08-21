快訊

Google發表會懶人包／Pixel 10系列等10新品登場！手機可磁吸充電 基本款變3鏡頭

對等關稅下 科技傳產…兩個世界

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

經濟部昨（20）日指出，7月機械訂單金額17.7億美元，年增6.2%，主因製造業回流美國，帶動自動化設備需求成長。惟在對等關稅衝擊下，工具機接單恐受最大影響，此外，全球關稅政策下，一旦企業投資動能趨緩，也會衝擊我機械接單。

在對等關稅下，我國產業呈「一個台灣，兩個世界」。拜AI商機之賜，我科技產品接單暢旺，但傳產接單則仍黯淡無光。

經濟部統計處長黃偉傑表示，自去年起傳產接單在低基期，皆未見起色，今年更面對關稅不確定性、最終需求疲弱，以及中國大陸產能過剩等困境，未能進入成長軌道。美國對等關稅也是對傳產衝擊最大。

經濟部指出，7月機械產品接單17.7億美元，年增6.2%，主因是自動化設備需求持續成長所致；以接自美國增1.1億美元較多。黃偉傑表示，因為美國推動製造業回流，為減輕人力成本，因此採行自動化。

他也表示，至於半導體設備，因廠商建廠時程不一也會不同，但在AI需求下，半導體設備接單預期不減。

他提及，工具機接單是對等關稅衝擊最大項目。我中高階工具機競爭對手是日本及德國，但關稅都比我國低；中低階工具機競爭對手是中國大陸，中國大陸關稅比我國高，相對影響較小。

關稅 美國

延伸閱讀

沒在怕川普關稅？俄使館稱繼續供應印度石油 普亭將訪印會晤莫迪

獨／機械業關稅海嘯下如何求生？ 學界點出這幾盞明燈

美國關稅衝擊 9大製造業減班可申請最長6月領逾1萬2

出席自動化展 卓榮泰：已給假單、鄭麗君隨時可赴美磋商

相關新聞

7月外銷訂單 連6月成長 經部：下半年仍由AI獨撐大局

經濟部昨天發布七月外銷訂單金額為五七六點四億美元，創歷年同月新高，月增百分之一點五、年增百分之十五點二，成長力道超乎預期...

卓揆：千億元打造機器人重鎮 「AI新十大建設」編列於明年度總預算內

行政院長卓榮泰昨（20）日表示，政府將以千億級的大投資，打造台灣成為全球AI機器人供應鏈中心。行政院已將「AI新十大建設...

廣達旗下達明自主研發「TM Xplore I」 第一台國產人形產品 現身

台灣發展機器人大突破。廣達集團旗下達明機器人董事長何世池昨（20）日宣布，攜手輝達，自行研發推出台灣第一台國產人形AI機...

五年內AI及機器人產值 要突破兆元

台灣機器人與智慧自動化展昨（20）日開幕，台灣智慧自動化與機器人協會理事長絲國一表示，根據統計，我國AI及機器人整體產業...

對等關稅下 科技傳產…兩個世界

經濟部昨（20）日指出，7月機械訂單金額17.7億美元，年增6.2%，主因製造業回流美國，帶動自動化設備需求成長。惟在對...

明年歲出 將增1,100億

行政院今（21）日將通過2026年度中央總預算案，據掌握，將編列歲入約2兆8,623億元，歲出約3兆350億元，歲入歲出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。