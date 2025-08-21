美關稅政策 影響淨零推動

環境部長彭啓明昨（20）日到三三會演講，針對美國關稅政策對淨零推動影響，他坦言將造成三大影響，一是供應鏈受阻及綠能設備成本上升，二是全球綠能投資信心與減碳企圖受挫，第三項則是正面影響，就是化石能源產生競爭優勢，政府將持續觀察對台灣造成衝擊有多大。

彭啓明先表示，美國總統川普在今年元月就任時已提出要再次退出「巴黎協定」，預計明年元月生效，但是令他感到有趣的是，很多國家一點都不擔心，很多國家還是提了「第三期國家自定貢獻（NDC 3.0）」行動計畫，目前尚無其他國家公開宣布退出或放棄。

此外，針對美國的關稅政策，彭啓明表示，今年4月初的時候他曾提醒，要注意淨零推動是否會受到打壓，目前看起來歐洲、中國大陸及日本仍然堅定的要持續落實，制度並未改變。

但彭啟明強調，他相信，美國關稅政策對淨零推動勢必造成三大影響。首先是供應鏈受阻及綠能設備成本上升，預期太陽能板、電池、電動車清潔技術產品進口成本將會上升，而全球原本仰賴中國大陸生產低價綠能設備，將因美中對峙而影響全球能源轉型制度。

其次，全球綠能投資信心及減碳企圖將會受挫，所以現在全球與氣候相關的投資計劃有放緩跡象，這是他一直關注的，至於這個放緩會到什麼程度，目前還不知道。第三則是化石能源產生的優勢，油價預期將下跌，天然氣與石油將相對便宜。