快訊

Google發表會懶人包／Pixel 10系列等10新品登場！手機可磁吸充電 基本款變3鏡頭

三三會籲碳費緩徵 同步歐盟 盼比照CBAM 延至2027年

經濟日報／ 記者謝柏宏邱琮皓／台北報導
三三會理事長林伯豐。聯合報系資料照
三三會理事長林伯豐。聯合報系資料照

三三會理事長林伯豐昨（20）日表示，因應氣候變遷，淨零碳排至關重要，但台灣產業目前正面臨成本上升與匯率波動的雙重壓力，他向政府呼籲台灣應與歐盟碳邊境調整機制（CBAM）同步，暫緩徵收碳費至2027年。

環境部長彭啓明昨日表示，目前碳費制度仍會如期上路，將於明年開始收費，但會持續觀察美國對等關稅對產業影響。

林伯豐、彭啟明談話要點 圖／經濟日報提供
林伯豐、彭啟明談話要點 圖／經濟日報提供

環境部表示，面對美國對等關稅壓力，在碳費收費架構下，適用高碳洩漏風險產業，碳費初期可打兩折，環境部已擴大適用對象，納入個案衝擊考量，評估事業如有營業毛利不佳、碳費占毛利比達一定程度以上等情形，以逐年申請方式來取得適用資格，避免因課徵碳費而弱化產業國際競爭力。

三三會昨日舉行8月例會，邀請彭啓明發表專題演講，林伯豐致詞時當著彭啓明的面表示，台灣產業目前正面臨成本上升與匯率波動雙重壓力，呼籲台灣應與歐盟CBAM同步，暫緩徵收碳費至2027年。

林伯豐並表示，徵收碳費應力求公平性，在台灣有被課徵碳費的商品，進口相同的商品也應課徵碳費。應先完成台版CBAM，再穩健推動碳費；他並強調，應將「非核家園」改為「低碳家園」，只有持續發展核電，才能達到「穩定供電、合理電價、淨零碳排」。

至於核廢料處理方式，林伯豐建議參考芬蘭Onkalo（翁卡羅），在地底420公尺深地設最終處置庫。採用「多重屏障系統」，厚壁鑄鐵內膽包覆無氧銅膠囊保護燃料、膨潤土阻隔水流與微生物侵入，深埋於穩定古老的結晶花崗片麻岩中作為天然屏障，確保長期安全。

彭啓明昨日在演講後，面對企業再度提問，能否比照歐盟CBAM，暫緩徵收碳費的議題，他回應「我們會再來討論」，他說明碳定價制度目前還沒有真正開始，也尚未真的收到錢，如果真的退回去的話，不知道會變成什麼樣子，因此他希望內部會再討論一下。

彭啓明表示，其實目前碳費爭取到的錢，跟未來將使用的開支比起來，金額並不是很大，針對大家所關心的碳費，他一定會把企業所受到的衝擊降到最低。

歐盟 壓力 林伯豐

延伸閱讀

聯合報社論／光電板就地粉碎，彭啓明說好的回收呢？

內閣改組留任名單確定？ 莊瑞雄脫口「這個人」確定留任

嘉義光電板就地破碎遭罰 彭啓明：勿因少數個案誤解其他認真業者

扯！彭啓明勘察嘉義災情 目睹業者為省清運成本「現場破碎光電塑膠浮板」

相關新聞

7月外銷訂單 連6月成長 經部：下半年仍由AI獨撐大局

經濟部昨天發布七月外銷訂單金額為五七六點四億美元，創歷年同月新高，月增百分之一點五、年增百分之十五點二，成長力道超乎預期...

卓揆：千億元打造機器人重鎮 「AI新十大建設」編列於明年度總預算內

行政院長卓榮泰昨（20）日表示，政府將以千億級的大投資，打造台灣成為全球AI機器人供應鏈中心。行政院已將「AI新十大建設...

廣達旗下達明自主研發「TM Xplore I」 第一台國產人形產品 現身

台灣發展機器人大突破。廣達集團旗下達明機器人董事長何世池昨（20）日宣布，攜手輝達，自行研發推出台灣第一台國產人形AI機...

五年內AI及機器人產值 要突破兆元

台灣機器人與智慧自動化展昨（20）日開幕，台灣智慧自動化與機器人協會理事長絲國一表示，根據統計，我國AI及機器人整體產業...

對等關稅下 科技傳產…兩個世界

經濟部昨（20）日指出，7月機械訂單金額17.7億美元，年增6.2%，主因製造業回流美國，帶動自動化設備需求成長。惟在對...

達明機器人 花一年時間做出成果

達明立足協作機器人市場多年，因主攻工廠製造需求，過去對切入人形機器人領域態度保守，加上母公司廣達集團董事長林百里曾形容，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。