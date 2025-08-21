三三會籲碳費緩徵 同步歐盟 盼比照CBAM 延至2027年

三三會理事長林伯豐昨（20）日表示，因應氣候變遷，淨零碳排至關重要，但台灣產業目前正面臨成本上升與匯率波動的雙重壓力，他向政府呼籲台灣應與歐盟碳邊境調整機制（CBAM）同步，暫緩徵收碳費至2027年。

環境部長彭啓明昨日表示，目前碳費制度仍會如期上路，將於明年開始收費，但會持續觀察美國對等關稅對產業影響。

林伯豐、彭啟明談話要點 圖／經濟日報提供

環境部表示，面對美國對等關稅壓力，在碳費收費架構下，適用高碳洩漏風險產業，碳費初期可打兩折，環境部已擴大適用對象，納入個案衝擊考量，評估事業如有營業毛利不佳、碳費占毛利比達一定程度以上等情形，以逐年申請方式來取得適用資格，避免因課徵碳費而弱化產業國際競爭力。

三三會昨日舉行8月例會，邀請彭啓明發表專題演講，林伯豐致詞時當著彭啓明的面表示，台灣產業目前正面臨成本上升與匯率波動雙重壓力，呼籲台灣應與歐盟CBAM同步，暫緩徵收碳費至2027年。

林伯豐並表示，徵收碳費應力求公平性，在台灣有被課徵碳費的商品，進口相同的商品也應課徵碳費。應先完成台版CBAM，再穩健推動碳費；他並強調，應將「非核家園」改為「低碳家園」，只有持續發展核電，才能達到「穩定供電、合理電價、淨零碳排」。

至於核廢料處理方式，林伯豐建議參考芬蘭Onkalo（翁卡羅），在地底420公尺深地設最終處置庫。採用「多重屏障系統」，厚壁鑄鐵內膽包覆無氧銅膠囊保護燃料、膨潤土阻隔水流與微生物侵入，深埋於穩定古老的結晶花崗片麻岩中作為天然屏障，確保長期安全。

彭啓明昨日在演講後，面對企業再度提問，能否比照歐盟CBAM，暫緩徵收碳費的議題，他回應「我們會再來討論」，他說明碳定價制度目前還沒有真正開始，也尚未真的收到錢，如果真的退回去的話，不知道會變成什麼樣子，因此他希望內部會再討論一下。

彭啓明表示，其實目前碳費爭取到的錢，跟未來將使用的開支比起來，金額並不是很大，針對大家所關心的碳費，他一定會把企業所受到的衝擊降到最低。