連六紅 外銷訂單寫最強7月 AI商機強強滾 下半年續擔綱主引擎

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
經濟部20日發布7月外銷訂單金額576.4億美元，創歷年同月新高。聯合報系資料照

經濟部昨（20）日發布7月外銷訂單金額576.4億美元，創歷年同月新高，年增15.2%，成長力道優於預期，為連六月正成長。經濟部表示，主要是受惠AI商機太強勁。下半年外銷接單將由AI商機獨撐大局，且持續帶動出口。

前七月累計外銷訂單金額3,782.1億美元，寫歷年同期次高，年增16.4%。經濟部預估，8月外銷訂單金額預估555億至575億美元，年增10.5%至14.5%，將維持正成長，寫下連七紅。

近一年外銷訂單概況 圖／經濟日報提供

經濟部統計處長黃偉傑表示，部分廠商反映關稅前拉貨潮已趨緩，包括基本金屬、機械及塑橡膠製品等項目。隨著8月對等關稅上路，下半年外銷訂單將由AI商機獨撐大局。

隨國際品牌新品發布，外界關切是否出現消費性電子產品拉貨潮？黃偉傑表示，拉貨潮主要涵蓋上游電子零組件及下游組裝，目前皆歸類在AI商機之下，因此消費性電子產品拉貨潮需再觀察8月、9月接單情況。

黃偉傑表示，7月接單超乎預期主要是AI運算、高階半導體接單佳。至於關稅前拉貨潮，廠商反映部分品項的確已有減緩，主要接單貨品中呈月減或平盤項目，多半反映拉貨潮趨緩現象，包括基本金屬、機械及塑橡膠製品等。

他特別提及資訊通信產品接單呈月減6.8%，因該產品主要接單項目就是伺服器，經詢問廠商，廠商反映主因是新舊產品交替，例如伺服器產品可以機櫃、或主機板型態出貨，因產品組合改變影響接單。

展望下半年，黃偉傑表示，目前對等關稅率20%為暫時性，232條款稅率未定，仍存在不確定。主計總處15日大幅上修今年經濟成長率至4.45%，主因就是將下半年出口由5月所預測的負成長，上修為兩位數成長。

換言之，預期AI商機仍會使出口維持穩定成長，外銷訂單接單亦會呈現相同趨勢。

AI商機帶動接單，主要集中在資訊通信產品及電子產品。經濟部統計，7月資訊通信產品接單163.2億美元，創歷年同月新高，年增15.5%，受惠AI及雲端產業應用需求強勁，挹注伺服器、網通產品、顯示卡等訂單成長；以接自美國增12.5億美元較多。

7月電子產品接單225.9億美元，亦創歷年同月新高，年增24.8%，受惠AI、高效能運算需求不墜，帶動IC製造、IC設計、記憶體、印刷電路板、晶片通路等接單增加；以接自美國增28.4億美元較多。

黃偉傑表示，貿易政策及地緣政治風險等不確定性因素影響全球經貿表現，抑制投資及消費動能，惟AI、高效能運算及雲端資料服務等新興科技應用持續拓展，對半導體先進製程及伺服器供應鏈需求不墜，加以下半年起消費性電子產品進入備貨旺季，有助外銷接單動能穩定成長。

