達明機器人 花一年時間做出成果

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

達明立足協作機器人市場多年，因主攻工廠製造需求，過去對切入人形機器人領域態度保守，加上母公司廣達（2382）集團董事長林百里曾形容，人形機器人愈做愈複雜，「又貴又沒客人」，惟隨AI霸主輝達大力推廣機器人，產業風向轉變下，讓一向謹慎的達明，花了將近一年時間，秘密打造出首台國產人型AI機器人。

林百里信奉「烏龜哲學」，企業經營上低調、踏實，這也影響廣達集團高層產品布局態度，讓達明在機器人產業上布局採取穩步經營，不像陸資機器人企業，多採取「賠錢賺吆喝」態度擴張市占率。

故此，達明機械手臂長期主攻工廠端應用，因該領域是目前機器人產業最實際的需求，而以何世池為代表的達明高層，也對人型機器人持保留態度。

林百里曾說，人形機器人愈做愈複雜，「又貴又沒客人」，這麼複雜的機器人用來處理家務「好像不太划得來」。

達明目前已躍升全球協作機器人前三大廠商，在產業地位穩固後，也讓公司開始嘗試切入不同領域。達明從2024年開始研發「TM Xplore I」，切入角度仍是以工廠端應用為主，儘管目前仍為初期階段，但已是國內首款自製的人型機器人。

從外部角度來看，機器人產業近年風向劇變，輝達帶頭大力推廣人形機器人業務，以及大量湧現的機器人新創公司，都在試圖用人型機器人，取代人力或傳統工業機器人、協作機器人角色，這也是達明必須做出改變的一大重要變因。

輝達 林百里 工業機器人

