快訊

Google發表會懶人包／Pixel 10系列等10新品登場！手機可磁吸充電 基本款變3鏡頭

五年內AI及機器人產值 要突破兆元

經濟日報／ 記者宋健生／台北報導

台灣機器人與智慧自動化展昨（20）日開幕，台灣智慧自動化與機器人協會理事長絲國一表示，根據統計，我國AI及機器人整體產業產值，去年已來到6,650億元，預估今年可超過6,900億元，目標五年內（2030年）突破兆元大關。

台灣智慧自動化與機器人協會昨天同步發表「2025智慧服務產業白皮書-AI驅動服務型機器人跨域創新」、「2025智慧製造產業白皮書-GAI創造產業新局」。絲國一並代表將這兩本白皮書，送給專程出席開幕典禮的行政院長卓榮泰。

絲國一指出，最近AI機器人創新帶動製造、服務全面升級，台灣與美國、歐洲及中國大陸相比，並非居於全面領先地位，未來還需努力；這次會場展出機器人視覺、數位攣生、人機協作、感測器、驅動器、控制器等產品，展現產業界最新研發成果。

上銀（2049）科技董事長卓文恒也說，AI機器人已是世界大勢所趨，今年展覽可以發現，AI、機器人、無人化與智慧化設備，已成為重點，投入AI機器人領域的廠商也越來越多。

而由台灣智慧自動化與機器人協會、台灣機械公會、台灣工具機暨零組件公會、台灣區電機電子公會、台北市電腦公會、台灣雲端物聯網產業協會共同發起的「台灣AI機器人產業大聯盟」，已於7月中成軍，象徵台灣發展AI機器人產業邁入新里程碑。

絲國一指出，台灣機器人發展至今已具有相當基礎的軟硬體產業鏈，在這個基礎上再加入AI，將可使現有機器人產品升級。

未來再加上六個公協會會員的攜手合作，在AI機器人關鍵零組件、共用平台、系統整合共同協力，將可真正打造AI機器人生態系，讓國產化機器人落地應用與全球輸出。

AI 機器人

延伸閱讀

微星機器人可望獲利！輝達AI桌上型超級電腦將出貨 推升業績看俏

卓榮泰：明年總預算含AI新十大建設 發展機器人成台灣藍海

獨／機械業關稅海嘯下如何求生？ 學界點出這幾盞明燈

出席自動化展 卓榮泰：已給假單、鄭麗君隨時可赴美磋商

相關新聞

7月外銷訂單 連6月成長 經部：下半年仍由AI獨撐大局

經濟部昨天發布七月外銷訂單金額為五七六點四億美元，創歷年同月新高，月增百分之一點五、年增百分之十五點二，成長力道超乎預期...

卓揆：千億元打造機器人重鎮 「AI新十大建設」編列於明年度總預算內

行政院長卓榮泰昨（20）日表示，政府將以千億級的大投資，打造台灣成為全球AI機器人供應鏈中心。行政院已將「AI新十大建設...

廣達旗下達明自主研發「TM Xplore I」 第一台國產人形產品 現身

台灣發展機器人大突破。廣達集團旗下達明機器人董事長何世池昨（20）日宣布，攜手輝達，自行研發推出台灣第一台國產人形AI機...

五年內AI及機器人產值 要突破兆元

台灣機器人與智慧自動化展昨（20）日開幕，台灣智慧自動化與機器人協會理事長絲國一表示，根據統計，我國AI及機器人整體產業...

對等關稅下 科技傳產…兩個世界

經濟部昨（20）日指出，7月機械訂單金額17.7億美元，年增6.2%，主因製造業回流美國，帶動自動化設備需求成長。惟在對...

達明機器人 花一年時間做出成果

達明立足協作機器人市場多年，因主攻工廠製造需求，過去對切入人形機器人領域態度保守，加上母公司廣達集團董事長林百里曾形容，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。