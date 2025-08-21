五年內AI及機器人產值 要突破兆元

台灣機器人與智慧自動化展昨（20）日開幕，台灣智慧自動化與機器人協會理事長絲國一表示，根據統計，我國AI及機器人整體產業產值，去年已來到6,650億元，預估今年可超過6,900億元，目標五年內（2030年）突破兆元大關。

台灣智慧自動化與機器人協會昨天同步發表「2025智慧服務產業白皮書-AI驅動服務型機器人跨域創新」、「2025智慧製造產業白皮書-GAI創造產業新局」。絲國一並代表將這兩本白皮書，送給專程出席開幕典禮的行政院長卓榮泰。

絲國一指出，最近AI機器人創新帶動製造、服務全面升級，台灣與美國、歐洲及中國大陸相比，並非居於全面領先地位，未來還需努力；這次會場展出機器人視覺、數位攣生、人機協作、感測器、驅動器、控制器等產品，展現產業界最新研發成果。

上銀（2049）科技董事長卓文恒也說，AI機器人已是世界大勢所趨，今年展覽可以發現，AI、機器人、無人化與智慧化設備，已成為重點，投入AI機器人領域的廠商也越來越多。

而由台灣智慧自動化與機器人協會、台灣機械公會、台灣工具機暨零組件公會、台灣區電機電子公會、台北市電腦公會、台灣雲端物聯網產業協會共同發起的「台灣AI機器人產業大聯盟」，已於7月中成軍，象徵台灣發展AI機器人產業邁入新里程碑。

絲國一指出，台灣機器人發展至今已具有相當基礎的軟硬體產業鏈，在這個基礎上再加入AI，將可使現有機器人產品升級。

未來再加上六個公協會會員的攜手合作，在AI機器人關鍵零組件、共用平台、系統整合共同協力，將可真正打造AI機器人生態系，讓國產化機器人落地應用與全球輸出。