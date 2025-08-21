廣達旗下達明自主研發「TM Xplore I」 第一台國產人形產品 現身

台灣發展機器人大突破。廣達（2382）集團旗下達明機器人董事長何世池昨（20）日宣布，攜手輝達，自行研發推出台灣第一台國產人形AI機器人「TM Xplore I」，預計2026年量產。

「2025台北國際自動化工業大展」昨天開跑，達明由何世池領軍參展並受訪，釋出以上訊息。

台灣廠商機器人業務百花齊放，惟多聚焦於零組件及周邊業務，尚無完整的國產人形機器人面世。

達明本業是機械手臂，目前為全球前三大協作機器人廠商，與輝達有長久合作關係，也是輝達執行長黃仁勳欽點的機器人與感測器製造商之一。

本次展會中，達明以「hPysical AI Lab」為核心亮點，推出結合輝達Isaac GR00T N機器人通用模型，與自主研發AI視覺技術的人形機器人TM Xplore I，專為檢測、上下料、倉儲搬運等高混合、高精度產線而設計。

何世池透露，達明2024年投入開發TM Xplore I，目前該機器人為第一代機種，由達明自主開發製造，在林口廠組裝生產，開發目的是達明為嘗試從過往機械手臂負責單一任務，轉向為可移動、適合多工任務的機器人。

達明指出，該機器人搭載輝達Jetson Orin平台，實現高效的AI推論及邊緣計算，採用輪式移動與22軸以上的關節自由度，具備靈巧操作的特性，可以做出更接近人類的複雜動作，並能快速更換末端模組。

達明表示，在本次展會結合德國SCHUNK人形五指機械手，實現「看得懂、做得準」的精密作業能力，讓人形機器人正式踏入工廠第一線，提升產線柔性與效率。

何世池分析，人形機器人目前還在發展初期，目前最大應用還是在工廠區域，因此，基於實際運用需求，達明的TM Xplore I不採用人形的雙足站立，而是使用輪子移動的方式，讓安全性、續航力相對雙足行走更佳。

何世池表示，TM Xplore I預定2026年量產，未來會依據客戶反饋進行修改，比如TM Xplore I目前是結合SCHUNK人形五指機械手，但未來會依據客戶實際場域需求，改裝不同用途機械手臂出貨。

達明機器人營運長黃識忠指出，TM Xplore I初期目標客戶群鎖定學術單位及有合作關係的企業，該機器人除了已在達明林口工廠內測試外，未來也不排除應用在母公司廣達集團工廠內。