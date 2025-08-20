製造業大舉赴美投資…7月機械產品接單成長6% 惟工具機接單前景不樂觀

快訊

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
在對等關稅衝擊下，工具機接單恐受最大影響，照片為示意圖。聯合報系資料照片／記者黃仲裕攝影
經濟部20日指出，7月機械訂單金額17.7億美元，年增6.2%，主因是製造業回流美國，帶動自動化設備需求成長。惟在對等關稅衝擊下，工具機接單恐受最大影響，此外，全球關稅政策下，一旦企業投資動能趨緩，也會衝擊我機械接單。

在對等關稅下，我國產業呈「一個台灣，兩個世界」。拜AI商機之賜，我科技產品接單暢旺，但傳產接單則仍黯淡無光。經濟部統計處長黃偉傑表示，自去年起傳產接單在低基期，皆未見起色，今年更面對關稅不確定性、最終需求疲弱，以及中國大陸產能過剩等困境，未能進入成長軌道。美國對等關稅也是對傳產擊最大。

經濟部指出，7月機械產品接單17.7億美元，年增6.2%，主因是自動化設備需求持續成長所致；以接自美國增1.1億美元較多。黃偉傑表示，因為美國推動製造業回流，為減輕人力成本，因此採行自動化。

他也表示，至於半導體設備，因廠商建廠時程不一也會不同，但在AI需求下，半導體設備接單預期不減。

他提及，工具機接單是美國對等關稅衝擊最大項目。我中高階工具機競爭對手是日本及德國，但關稅都比我國低；中低階工具機競爭對手是中國大陸，中國大陸關稅比我國高，相對影響較小。但他表示，關稅政策最後是否會導致企業投資動能下降，投資延遲或停滯，都會影響機械產品接單。

除了機械產品之外，經濟部指出，受市場需求續疲，以及海外同業產能過剩影響，7月基本金屬外銷訂單年減12.6%、塑橡膠製品年減10.3%；化學品則因下游客戶回補庫存增加，加上藥品接單成長，致年增7.8%。

關稅 美國

