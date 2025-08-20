AI資料中心用電需求大 台電董座建議：可放在「這三個」地方最穩定

核三重啟公投即將在本周六舉行。台電董事長曾文生20日接受《有話鏡來講》節目專訪表示，「核電廠的延役，最後還是需要有一個公投」，但是公投的時間不是這個時候，而是台電把安全檢查做出來，核管機關也針對這些安全檢查做過一定程度的評估以後，將核電殘餘風險降到一定程度後，再來公投，這樣會比較有依據。

至於如何處理核廢，曾文生表示，台電不會阻絕任何可能，因此近年他也聽過很多建議方式，包括全部用乾貯方式也不見得不行。核廢處理的核心，就是要找一個穩定的大岩石，然後裝在一個類似地下室，把高階核廢料一個一個安頓好。

和碩（4938）董事長童子賢一再呼籲，因應AI發展，應重啟核電，使得核三重啟公投備受外界關注。曾文生表示，美國發展AI科技巨擘，對於電力的需求是非常渴求的，因此科技巨擘一直在找新的電廠，美國的電力使用的投資會非常、非常、需求會很大，而且集中，因此導引出一種24小時穩定供電的發電模式，換言之，AI發展會導引出特定的用電模式。因為AI是突然之間迸發的需求，就是會產生跟他匹配的電源的運轉方式。

曾文生表示，若放到整體的電網來看，台電公司事實上有跟這一些要做AI data center的公司提過，比方說鴻海（2317），台電也建議過到再生能源比較量比較多的地方設置AI data center，一方面AI data center也會被要求一定比例的綠電，再生能源可就近供應，電網也不用拉那麼遠，AI data center也穩定。唯一的問題，就是要光纖拉比較遠一點，拉光纖絕對比拉電纜容易。

他並說，台電的光纖也一併租給企業AI data center用，AI data center就擺在台電變電站或電廠旁邊，這樣子是最有效率的方式。

針對外界質疑台電為何保留這麼多老舊的停機備用機組，曾文生表示，其實台灣的能源使用一直有一個問題，就是當能源封鎖，台灣有沒有足夠的一些準備？這是可以討論的議題。如果主張核能做一個戰備機組，其實燃煤也是同樣的意義，放在那個地方，不見得會開，即使有開，使用的比例真的非常、非常低。