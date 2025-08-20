經長稱已和央行討論匯價回到31 央行稱僅為業者意見

對於部分出口廠商宣稱「本年以來新台幣升幅較日圓及韓元多10個百分點」，央行今天晚間特別發出聲明澄清之外，對於經濟部長郭智輝在立法院經濟委員會的匯價31元之說，央行也特別在聲明中強調，匯率是由外匯市場供需決定，31元只是反映業者的意見，並非經濟部跟央行討論之後的共識。

央行也表示，今年至20日止，美元指數(DXY)下跌9.42%，新台幣對美元升值8.16%，但升幅低於瑞士法郎(12.29%)、歐元 (11.84%)及墨西哥幣(10.81%)。同期間日圓對美元升值5.83%，韓元則升值5.29%，而新台幣升幅與日圓及韓元升幅之，差距僅分別為2.33及2.87個百分點，並非報導所稱多出10個百分點。

媒體報導，郭智輝在立法院經濟委員會表示「經濟部已與央行討論，希望匯價不要波動太大，且能維持過去6年平均匯價31元」，對此央行特別強調，這只是反映業者意見，事實上，新台幣匯率由外匯市場供需決定，但若有不規則因素，如短期資金大量進出與季節因素，導致匯率過度波動或失序變動，而有不利於經濟金融穩定之虞時，央行將本於職責維持外匯市場秩序。