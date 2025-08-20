出口廠商稱新台幣升幅遠大於日韓 央行：與事實不符

美國對等關稅上路，出口廠商受關稅與新台幣升值夾擊，感到「壓力山大」。不過中央銀行指出，媒體報導指稱新台幣升幅大於日圓及韓元，與事實不符，長期以來，新台幣對美元匯率變動相對其他主要貨幣穩定。

媒體報導，部分出口廠商宣稱「本年以來新台幣升幅較日圓及韓元多10個百分點」，中央銀行今天晚上發布新聞稿指出，報導所言與事實不符，對此做出3點說明。

首先，今年截至8月20日，美元指數（DXY）下跌9.42%，新台幣對美元升值8.16%，升幅低於瑞士法郎的12.29%、歐元的11.84%，以及墨西哥幣的10.81%。同期間，日圓對美元升值5.83%，韓元則升值5.29%。

央行指出，新台幣升幅與日圓及韓元升幅的差距，僅分別為2.33及2.87個百分點，並非報導所稱，多出10個百分點。

第二，多家媒體報導經濟部長郭智輝今天於立法院經濟委員會表示「經濟部已與央行討論，希望匯價不要波動太大，且能維持過去6年平均匯價31元」，這僅是反映業者意見。

央行說明，新台幣匯率是由外匯市場供需決定，若有短期資金大量進出等不規則因素，或是季節因素，導致匯率過度波動或失序變動，而不利於經濟金融穩定，央行將本於職責，維持外匯市場秩序。

第三，長期以來，新台幣對美元匯率變動相對其他主要貨幣穩定，央行將持續維持新台幣匯率動態穩定，並密切關注國際金融市場動態。