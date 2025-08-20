加強防堵洗產地 台北關：空轉空、海轉空全列為查核範圍

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

為防杜業者以洗產地方式將他國貨物繞經我國再運至美國，以規避美國對該等國家加徵高關稅及相關進口規範，臺北關表示，針對空運申報轉口至美國貨物，包含空轉空及海轉空均已列為查核範圍，全面防堵「洗產地」路徑。

臺北關進一步說明，由於美國對中國大陸產製之特定貨品課徵高關稅之措施，部分不肖業者可能改以我國為中繼站，利用短暫停留將轉口貨物產地改標或貼標為臺灣製造（MIT）後輸美，以規避美方加徵關稅；該關持續嚴密監控申報轉口至美貨物，並加強抽查貨物內外包裝產地標示是否異常，提升違規輸美貨物打擊強度。

臺北關呼籲，國內、外業者配合政府「防堵洗產地」政策，勿利用轉口貨物進行偽標或以未標示原產地方式輸美，規避高額關稅。該關呼籲業者正確申報產地，以維護MIT競爭力，同時確保我國通關秩序及對外貿易信譽。

美國 關稅

延伸閱讀

勇闖美國政治圈！明道中學柯昱丞獲40萬圓夢基金 訪費城、見議員

沒在怕川普關稅？俄使館稱繼續供應印度石油 普亭將訪印會晤莫迪

裁員應先裁H-1B者？亞馬遜員工匿名文稱「他們與美無牽連」引議

獨／機械業關稅海嘯下如何求生？ 學界點出這幾盞明燈

相關新聞

7月外銷訂單576.4億美元創歷年同期新高 連6月正成長

經濟部公布7月外銷訂單，在人工智慧、高效能運算及雲端產業等需求持續強勁下，達到為576.4億美元，創下歷年同期新高，年增...

AI 商機太強勁！7月外銷訂單年增15.2%、連6紅 表現超預期

經濟部20日發布7月外銷訂單金額為576.4億美元，年增15.2%，表現超乎預期。經濟部表示，主要是拜AI商機太強勁之賜...

智慧製造決勝未來三年！勤業眾信點出製造業四大轉型關鍵

勤業眾信聯合會計師事務所指出，智慧製造已成為未來三年製造業競爭力的決勝關鍵，面對全球供應鏈重整、AI浪潮與國際貿易風險，...

林伯豐：台灣面臨成本上升與匯率波動雙重壓力 應暫緩徵收碳費至2027年

三三會理事長林伯豐20日表示，因應氣候變遷，淨零碳排至關重要，但台灣產業目前正面臨成本上升與匯率波動的雙重壓力，因此他建...

獨／機械業關稅海嘯下如何求生？ 學界點出這幾盞明燈

台灣工具機和機械業受到美國關稅衝擊大，學界認為，政府協助穩助匯率至少至30至32之間，以及業者開拓出美國以外的市場，加上...

機器人及自動化展開展 卓揆：機器人將成台灣藍海契機

行政院長卓榮泰20日出席「台灣機器人與智慧自動化展暨台北國際自動化工業大展」聯合開幕典禮，他表示，台灣在智慧製造與自動化...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。