加強防堵洗產地 台北關：空轉空、海轉空全列為查核範圍

為防杜業者以洗產地方式將他國貨物繞經我國再運至美國，以規避美國對該等國家加徵高關稅及相關進口規範，臺北關表示，針對空運申報轉口至美國貨物，包含空轉空及海轉空均已列為查核範圍，全面防堵「洗產地」路徑。

臺北關進一步說明，由於美國對中國大陸產製之特定貨品課徵高關稅之措施，部分不肖業者可能改以我國為中繼站，利用短暫停留將轉口貨物產地改標或貼標為臺灣製造（MIT）後輸美，以規避美方加徵關稅；該關持續嚴密監控申報轉口至美貨物，並加強抽查貨物內外包裝產地標示是否異常，提升違規輸美貨物打擊強度。

臺北關呼籲，國內、外業者配合政府「防堵洗產地」政策，勿利用轉口貨物進行偽標或以未標示原產地方式輸美，規避高額關稅。該關呼籲業者正確申報產地，以維護MIT競爭力，同時確保我國通關秩序及對外貿易信譽。