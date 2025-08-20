AI商機和供應鏈移轉 美國東協接單金額創同期新高

經濟部今天公布外銷訂單統計，美國和東協接單金額分別為204.9億、97億美元，皆創歷年同期新高，其中東協受惠供應鏈移轉效應，以IC製造、設計和PCB板等產品增加為主。此外，單月和前7月的海外生產比皆為近18年以來最低。

經濟部今天發布外銷訂單統計，依照主要接單地區觀察，受惠AI商機，美國訂單為204.9億美元，創歷年同期新高，年增25.4%，以電子產品增加28.4億美元或增41.6%較多。

經濟部統計處長黃偉傑表示，中國大陸及香港訂單110.4億美元，年增3.6%，以電子產品增加4.3億美元或增7.5%較多。

外界關注中國是否景氣好轉，黃偉傑表示，國際機構有上修中國今年GDP成長，主因為拉貨潮，帶動中國上半年出口表現較原先預期好。

此外，東協訂單97.0億美元，創同期新高，成長17.5%，以電子產品增加10.3億美元或增41.2%較多。黃偉傑表示，東協主要為受惠供應鏈移轉利多，以IC製造、設計和PCB板等產品增加為主。

根據統計，7月外銷訂單海外生產比45.9%，累計前7月海外生產比為45.7%，單月和前7月皆為民國97年、近18年以來最低。

黃偉傑表示，大部分消費性電子產品的組裝在海外，上游的電子產品和高階半導體仍在台灣；也就是說，手機組裝較高比重在國外，隨著下半年新品上市的備貨潮趨近，可能會反映在8、9月的海外生產比上面。