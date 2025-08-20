渢妙離岸風場陸上變電站動土 為Al及半導體產業提供支持

哥本哈根基礎建設基金（CIP）旗下第五號旗艦基金（CI V）所投資開發的渢妙離岸風場，20日舉行陸上變電站新建工程開工動土典禮，渢妙風場容量約500MW，規劃2027年完工併聯至台電中清變電所，為台灣重大再生能源建設。

據了解，渢妙風場已於今年初完售全場容量給6家台美頂尖企業，包括中美晶（5483）、台灣大（3045）、遠傳（4904）、聯電（2303）、聯發科（2454）及Google等。

20日的動土典禮，包括台中副市長黃國榮、東元（1504）電機智慧能源事業群總經理郭明倫、台灣港務公司總經理王錦榮、台中港務分公司總經理林春福、台中區漁會理事長趙彬然等人都到場，見證渢妙風場的重大工程進展。

陸上變電站負責將海上風場所產生的電力匯整後併入電網，是連結海域與陸域輸配電的樞紐設施。

20日動土的渢妙風場陸上變電站，設計理念延續周遭自然地貌紋理，使用草坡設計讓變電站低調融入自然環境，並創造出可供民眾遊憩的新景點；還有展示空間，打造以離岸風電與能源轉型為主題的環境教育展覽，深化民眾對綠能的認識。

另外，設置「渢之谷」地景式公共藝術，讓民眾在此「與風共處」，營造風電場域與大眾互動的藝術空間。建築物周遭規劃大量綠地，提供居民與遊客舒適的休憩空間。

渢妙離岸風場執行長Mark Wainwright表示，陸上變電站是風場陸域輸電系統的心臟，也是風場如期如質完工的重中之重。

CIP奠基於豐富的工程經驗，持續優化施工流程，在陸上變電站基礎打樁工程中，首次導入自主研發的預力混凝土樁焊接工法，融合「筆芯套管」技術，不僅大幅提升吊裝效率，亦有效降低焊接施工風險，提升作業流暢度。

他強調，「我們在東元團隊的全力配合下成功將此工法引進台灣，這是CIP對工程品質及環安衛標準精益求精的最佳例證，更是我們與供應商夥伴默契的展現」。

CIP亞太區域總裁許乃文表示，渢妙風場是CIP在台中開發的第一座風場，也是台中的首座風場。

CIP目前積極開發中的渢妙二期風場也座落於台中，兩座風場共1.1GW容量，將提供穩定、大量、長期的綠電，在「算力即國力」的時代，為台灣半導體產業及AI科技發展提供最堅實的支持。

郭明倫指出，渢妙風場已是東元第三次為CIP打造離岸風場陸上變電站，東元團隊將憑藉多年在電力工程與系統整合的專業經驗，以及與CIP的深厚合作默契，繼續攜手為台灣再生能源發展創造長遠價值。