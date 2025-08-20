AI 賦能淨零轉型研討會登場 KPMG攜手金融業成淨零轉型推手

快訊

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
KPMG、台灣經濟研究院、台灣亞太產業分析專業協進會及台灣資料科學協會，今日共同舉辦AI賦能淨零轉型研討會。業者提供
KPMG、台灣經濟研究院、台灣亞太產業分析專業協進會及台灣資料科學協會，今日共同舉辦AI賦能淨零轉型研討會。業者提供

KPMG安侯建業聯合會計師事務所、台灣經濟研究院、台灣亞太產業分析專業協進會及台灣資料科學協會20日共同舉辦「AI賦能淨零轉型：資源整合驅動的永續金融與碳管理實務研討會」，吸引逾百位金融業及中小企業決策高層出席，聚焦AI如何成為推動產業減碳與永續金融的關鍵力量。

金管會副主任委員陳彥良指出，金管會正加速推動綠色金融與轉型金融行動方案，並成立「金融市場發展及創新處」，除透過法規與獎勵機制提升碳揭露與投融資決策效率外，也於7月31日預告修正金融業年報規定，讓台灣永續資訊與國際IFRS標準接軌。

金管會金融市場發展及創新處處長胡則華補充，金管會將從「資金、生態圈、培力、影響力、揭露、資料」六大面向，帶動資金流向低碳產業，打造亞洲永續金融聚落。

台經院董事長吳中書表示，台經院已運用AI強化產業調研與氣候金融評比，其NZTD平台已協助逾4,000家企業診斷轉型方向與碳管理解方，並幫助金融機構掌握投融資碳排風險。

KPMG安侯建業主席陳俊光則強調，金融業不僅是揭露與風險管理的參與者，更是企業轉型的資源提供者。KPMG致力打造「淨零生態圈」，透過AI精準辨識高潛力客戶、優化資源配置，協助產業加速邁向智慧永續。

國泰世華銀行風控長張發祥指出，銀行應將氣候風險模型納入授信決策與投資管理，並發揮系統性影響力，引導企業設定2050淨零目標。

英國標準協會（BSI）技術長鄭仲凱解析，IWA 42與ISO 14068-1皆為因應氣候變遷的重要標準，但對「抵銷」的定位不同，前者視其為最後手段，後者則作為階段性工具，幫助企業逐步展現減碳成果。

同場，台經院副院長周霞麗公布最新「氣候轉型金融評比」成果，涵蓋2,500多家金融機構客戶，將企業依碳排現況與減碳規劃分為五類，包括「永續領航家」與「高碳風險者」。她指出，此評比能協助金融業精準判斷企業減碳潛力與風險，成為授信、碳額度管理及綠色金融產品開發的重要工具。

KPMG安侯建業銀行業主持人陳世雄強調，企業轉型不僅面對減碳壓力，還須承受國際貿易不確定性。金融機構應導入科技工具、參照國際標準，精準投放資源，與企業攜手打造「淨零金融生態圈」，在協助中小企業邁向綠色轉型的同時，也實踐自身的永續承諾。

