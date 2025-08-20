新創總會與資安大聯盟結盟 強化中小企業資安防護、進軍國際市場
全國創新創業總會（新創總會）與台灣資安大聯盟正式結盟，攜手打造中小企業與新創的資安合作平台。新創總會將成為需求端的資安樞紐，台灣資安大聯盟則串聯國內外資安業者供給面，形成完整對接，為台灣創業與中小企業打造更強韌的數位防護網。
新創總會長期推動以大帶小的產業模式，並成立數位轉型委員會，未來將進一步設立資安專家SIG，集中中小企業與新創需求，提供產業明確方向。台灣資安大聯盟則整合台灣及國際資安業者能量，協助解決方案接軌全球市場。
雙方表示，這次結盟代表需求面與供給面首度全面對接，不僅提供創業者完整資安支援，也讓台灣新創有機會參與全球政策對話與產業鏈整合。雙方將推動「資安智庫與商業共好」機制，協助中小企業在有限預算內獲得高品質防護，降低資安成本，同時為業者創造商機，形成雙贏局面。
新創總會總會長邱銘乾強調，數位化浪潮下資安是企業生命線，與資安大聯盟合作將發揮1+1大於2的效益，降低新創與中小企業的資安門檻，助其「走得更穩、更遠」。台灣資安大聯盟理事長涂睿珅則表示，將持續引進國內外資安技術與經驗，與新創總會深度結合，打造具全球競爭力的資安產業鏈。
新創總會與資安大聯盟後續將推動資安交流、國際研討會及產業培訓計畫，協助更多台灣企業在全球市場提升競爭力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言