新創總會與資安大聯盟結盟 強化中小企業資安防護、進軍國際市場

全國創新創業總會（新創總會）與台灣資安大聯盟正式結盟，攜手打造中小企業與新創的資安合作平台。新創總會將成為需求端的資安樞紐，台灣資安大聯盟則串聯國內外資安業者供給面，形成完整對接，為台灣創業與中小企業打造更強韌的數位防護網。

新創總會長期推動以大帶小的產業模式，並成立數位轉型委員會，未來將進一步設立資安專家SIG，集中中小企業與新創需求，提供產業明確方向。台灣資安大聯盟則整合台灣及國際資安業者能量，協助解決方案接軌全球市場。

雙方表示，這次結盟代表需求面與供給面首度全面對接，不僅提供創業者完整資安支援，也讓台灣新創有機會參與全球政策對話與產業鏈整合。雙方將推動「資安智庫與商業共好」機制，協助中小企業在有限預算內獲得高品質防護，降低資安成本，同時為業者創造商機，形成雙贏局面。

新創總會總會長邱銘乾強調，數位化浪潮下資安是企業生命線，與資安大聯盟合作將發揮1+1大於2的效益，降低新創與中小企業的資安門檻，助其「走得更穩、更遠」。台灣資安大聯盟理事長涂睿珅則表示，將持續引進國內外資安技術與經驗，與新創總會深度結合，打造具全球競爭力的資安產業鏈。

新創總會與資安大聯盟後續將推動資安交流、國際研討會及產業培訓計畫，協助更多台灣企業在全球市場提升競爭力。