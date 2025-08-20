快訊

AI 商機太強勁！7月外銷訂單年增15.2%、連6紅 表現超預期

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
7月外銷訂單金額為576.4億美元，年增15.2%。圖／聯合報系資料照片
7月外銷訂單金額為576.4億美元，年增15.2%。圖／聯合報系資料照片

經濟部20日發布7月外銷訂單金額為576.4億美元，年增15.2%，表現超乎預期。經濟部表示，主要是拜AI商機太強勁之賜，且AI帶動出口動能，將延續至下半年，預測8月外銷訂單將成長逾一成。

經濟部統計處長黃偉傑表示，部分廠商反映關稅前拉貨潮已有趨緩，包括基本金屬、機械及塑橡膠製品。隨著進入8月對等關稅實施，下半年外銷訂單將由AI商機獨撐大局。

至於是否出現消費性電子產品拉貨潮？黃偉傑表示，消費性電子產品拉貨潮主要含蓋上游電子零組件及下游組裝，目前皆被AI商機掩蓋，因此要觀察8月、9月接單情況。

AI 拉貨 外銷

