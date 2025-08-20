7月外銷訂單576.4億美元創歷年同期新高 連6月正成長

經濟部公布7月外銷訂單，在人工智慧、高效能運算及雲端產業等需求持續強勁下，達到為576.4億美元，創下歷年同期新高，年增15.2%，也是連續6個月成長，累計今年1~7月外銷訂單為3782.1億美元，年增16.4%。

雖然資通訊產品出口維持高檔，但部分傳統產業貨品因需求疲弱，加上受到海外同業產能過剩影響，抵銷部分增幅。

經濟部表示，依照貨品別觀察，受惠新興科技應用持續發酵，推升電子及資訊通信產品接單續增，7月訂單分別年增24.8%、15.5%；光學器材因背光模組、光學檢測及量測設備接單成長，年增7.5%。

但在傳統貨品部分，經濟部表示，受市場需求續疲，以及海外同業產能過剩影響，基本金屬外銷訂單年減12.6%、塑橡膠製品年減10.3%；化學品則因下游客戶回補庫存增加，加上藥品接單成長，年增7.8%；機械產品因自動化設備訂單持續成長，年增6.2%。

展望未來，經濟部表示，貿易政策及地緣政治風險等不確定性因素影響全球經貿表現，抑制投資及消費動能，惟人工智慧、高效能運算及雲端資料服務等新興科技應用持續拓展，對我國半導體先進製程及伺服器等供應鏈需求不墜，加以下半年起消費性電子產品進入備貨旺季，有助外銷接單動能穩定成長。

而因應美國對等關稅可能對產業的衝擊，經濟部也推動4項支持措施，包含「外銷貸款優惠保證加碼」、「中小微企業多元發展貸款加碼」、「研發轉型補助」及「爭取海外訂單」等，自8月7日起全面受理申請。