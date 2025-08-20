智慧製造決勝未來三年！勤業眾信點出製造業四大轉型關鍵

勤業眾信聯合會計師事務所指出，智慧製造已成為未來三年製造業競爭力的決勝關鍵，面對全球供應鏈重整、AI浪潮與國際貿易風險，台灣製造業要突破壓力，必須從「供應鏈再韌性、產品價值再定位、製造與營運智慧化、人才與風險管理」四大方向著手，才能打造新成長曲線。

勤業眾信將於9月4日攜手中華民國全國工業總會舉辦「關鍵變局：製造轉型實戰指南」線上研討會，針對全球布局、AI轉型、市場評估、永續韌性及組織人才五大主題，提出具體行動方案，協助業者面對成本與競爭挑戰。

勤業眾信能源、資源與工業產業負責人溫紹群指出，製造業長期是台灣外銷支柱，但歷經川普1.0供應鏈移轉、新冠疫情供應鏈中斷，到川普2.0課徵對等關稅，產業承受的壓力不斷加大。無論大型或中小型企業，都需要依據自身特性規劃專屬轉型對策。

溫紹群強調，首要任務是「供應鏈再韌性」與「產品價值再定位」，已布局海外的企業應檢視廠區受關稅影響範圍並調整成本配置，尚未海外擴張者則須發展多元供應策略，降低單一產地風險，同時，透過 AI 提升產品附加價值，開發新事業，創造差異化競爭力。

根據勤業眾信《2025智慧製造與營運調查》，超過九成製造商認為智慧製造是未來三年核心驅動力。溫紹群表示，台灣製造業已普遍建立自動化基礎，下一步重點是將「智慧化」擴展到營運與決策，並結合 AaaS（Agentic AI as a Service）及政府 AI 算力池資源，降低試驗成本，放大轉型效益。

最後，溫紹群提醒，智慧化轉型不只是技術投資，更涉及「人才與風險管理」。調查顯示，超過三成業者憂心員工難以適應未來工廠，資安議題更是導入智慧製造的重大挑戰。企業除了強化內部人才培訓，也可善用外部專家支援數據分析、自動化與資安管理，兼顧人力升級與風險控管，打造可持續的競爭優勢。