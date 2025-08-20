快訊

陳聖文送「核料廢水」到國民黨 見楊智伃一口乾了傻眼

試駕變仙人跳？消費者控疑被設局「買車還要賠216萬」

網友控吃櫻桃鴨喝可樂驚見蟑螂 蘭城晶英酒店道歉免單、衛生局開查

智慧製造決勝未來三年！勤業眾信點出製造業四大轉型關鍵

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
勤業眾信能源、資源與工業產業負責人溫紹群。業者提供
勤業眾信能源、資源與工業產業負責人溫紹群。業者提供

勤業眾信聯合會計師事務所指出，智慧製造已成為未來三年製造業競爭力的決勝關鍵，面對全球供應鏈重整、AI浪潮與國際貿易風險，台灣製造業要突破壓力，必須從「供應鏈再韌性、產品價值再定位、製造與營運智慧化、人才與風險管理」四大方向著手，才能打造新成長曲線。

勤業眾信將於9月4日攜手中華民國全國工業總會舉辦「關鍵變局：製造轉型實戰指南」線上研討會，針對全球布局、AI轉型、市場評估、永續韌性及組織人才五大主題，提出具體行動方案，協助業者面對成本與競爭挑戰。

勤業眾信能源、資源與工業產業負責人溫紹群指出，製造業長期是台灣外銷支柱，但歷經川普1.0供應鏈移轉、新冠疫情供應鏈中斷，到川普2.0課徵對等關稅，產業承受的壓力不斷加大。無論大型或中小型企業，都需要依據自身特性規劃專屬轉型對策。

溫紹群強調，首要任務是「供應鏈再韌性」與「產品價值再定位」，已布局海外的企業應檢視廠區受關稅影響範圍並調整成本配置，尚未海外擴張者則須發展多元供應策略，降低單一產地風險，同時，透過 AI 提升產品附加價值，開發新事業，創造差異化競爭力。

根據勤業眾信《2025智慧製造與營運調查》，超過九成製造商認為智慧製造是未來三年核心驅動力。溫紹群表示，台灣製造業已普遍建立自動化基礎，下一步重點是將「智慧化」擴展到營運與決策，並結合 AaaS（Agentic AI as a Service）及政府 AI 算力池資源，降低試驗成本，放大轉型效益。

最後，溫紹群提醒，智慧化轉型不只是技術投資，更涉及「人才與風險管理」。調查顯示，超過三成業者憂心員工難以適應未來工廠，資安議題更是導入智慧製造的重大挑戰。企業除了強化內部人才培訓，也可善用外部專家支援數據分析、自動化與資安管理，兼顧人力升級與風險控管，打造可持續的競爭優勢。

AI 川普 製造業

延伸閱讀

廣運布局數位孿生與人形機器人 揭開AI智慧製造新紀元

沙鹿區公托員額長期供不應求 顏莉敏促活化晉江幼兒園轉型公托

台灣首款國產人型AI機器人登場！達明發表TM Xplore I

能率轉型搶進人型機器人 董座董俊仁喊站在科技趨勢浪頭上

相關新聞

獨／機械業關稅海嘯下如何求生？ 學界點出這幾盞明燈

台灣工具機和機械業受到美國關稅衝擊大，學界認為，政府協助穩助匯率至少至30至32之間，以及業者開拓出美國以外的市場，加上...

自家人都不挺？ 林岱樺：郭智輝應重新評估在內閣角色

內閣改組傳聞不斷，經濟部長郭智輝屢被外界批評不適任，民進黨立委林岱樺今更直接批評，危機時可以看出一個人領導特質與能力，以...

智慧製造決勝未來三年！勤業眾信點出製造業四大轉型關鍵

勤業眾信聯合會計師事務所指出，智慧製造已成為未來三年製造業競爭力的決勝關鍵，面對全球供應鏈重整、AI浪潮與國際貿易風險，...

林伯豐：台灣面臨成本上升與匯率波動雙重壓力 應暫緩徵收碳費至2027年

三三會理事長林伯豐20日表示，因應氣候變遷，淨零碳排至關重要，但台灣產業目前正面臨成本上升與匯率波動的雙重壓力，因此他建...

機器人及自動化展開展 卓揆：機器人將成台灣藍海契機

行政院長卓榮泰20日出席「台灣機器人與智慧自動化展暨台北國際自動化工業大展」聯合開幕典禮，他表示，台灣在智慧製造與自動化...

影／經濟部 AI 機器人三箭齊發 搶攻智慧醫療與製造新藍海

在AI技術驅動下，臺灣智慧機器人應用正全面落地！經濟部產業技術司攜手中鋼機械、臺大醫院與彰化基督教醫院，打造三大應用亮點...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。