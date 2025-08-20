林伯豐：台灣面臨成本上升與匯率波動雙重壓力 應暫緩徵收碳費至2027年

三三會理事長林伯豐20日表示，因應氣候變遷，淨零碳排至關重要，但台灣產業目前正面臨成本上升與匯率波動的雙重壓力，因此他建議應與歐盟碳邊境調整機制（CBAM）同步，暫緩徵收碳費至2027年；他同時也呼籲政府徵收碳費應力求公平性，在台灣有被課徵碳費的商品，進口相同的商品也應課徵碳費。

三三會20日舉行8月例會，林伯豐在致詞時表示，美國從2025年8月7日起，對台灣輸美商品實施20%+N關稅，高於日、韓，不利台灣產品價格競爭力，外資投資台灣意願可能下滑，企業將生產基地外移，研發中心與人才也會外移，造成台灣本土創新能量被稀釋，產業生態出現技術缺口，影響整體產業韌性與競爭力。謹提出以下建議：

一、政府應積極爭取取消疊加關稅，及降低對等關稅；關鍵先進核心製程一定要根留台灣。

二、因應美國對等關稅，補助金額再增加200億元為1,130億元，工商界在此感謝政府對產業的支持。資源有限，應針對受衝擊較大產業包括工具機、模具、塑膠製品及電子材料，以及中小企業等，擴大紓困措施，增加融資、補助利息及員工薪資等。

三、為了赴美投資的台商，應積極與美國洽簽台美投資保障協定、台美避免雙重課稅協定。

四、調降進口關稅，尤其是原物料進口關稅，另應將營所稅調降回17%，取消民生用品類貨物稅及印花稅。

五、政府要穩定匯率，將匯率保持在1美元兌31元新台幣左右，並成立匯率避險基金，協助企業降低匯損風險。

六、協助企業積極布局美國之外的市場，強化與歐洲、東南亞、大陸等市場之供應鏈。

林伯豐並表示，因應氣候變遷，淨零碳排至關重要，但台灣產業正面臨成本上升與匯率波動的雙重壓力。建議：

一、應與歐盟碳邊境調整機制 （CBAM）同步，暫緩徵收碳費至2027年。

二、徵收碳費應力求公平性，在台灣有被課徵碳費的商品，進口相同的商品也應課徵碳費。應先完成台灣的「碳邊境調整機制」，再穩健推動碳費。

三、將「非核家園」改為「低碳家園」，只有持續發展核電，才能達到「穩定供電、合理電價、淨零碳排」。有關核廢料的處理方式，可以參考芬蘭 Onkalo（翁卡羅），在地底420公尺深地最終處置庫。採用「多重屏障系統」：厚壁鑄鐵內膽包覆無氧銅膠囊保護燃料、膨潤土阻隔水流與微生物侵入，深埋於穩定古老的結晶花崗片麻岩中作為天然屏障，確保長期安全。