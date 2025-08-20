快訊

丁學文專欄／美企絢爛財報 恐是矇蔽投資人的煙霧彈

慎防冰雹！15縣市大雨特報 午後大雷雨開炸 國家級警報區域曝

槍殺後丟包醫院「算有救人之心」 林澤峰奪仇家命判23年定讞

聽新聞
0:00 / 0:00

獨／機械業關稅海嘯下如何求生？ 學界點出這幾盞明燈

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
東海大學AI中心主任羅文聰說，工具機和機械業必須切進未來產業。圖／羅文聰提供
東海大學AI中心主任羅文聰說，工具機和機械業必須切進未來產業。圖／羅文聰提供

台灣工具機和機械業受到美國關稅衝擊大，學界認為，政府協助穩助匯率至少至30至32之間，以及業者開拓出美國以外的市場，加上運用AI技術協助生產，並切進機器人、無人機、無人車等未來產業，應是可以努力方向。

東海大學AI中心主任羅文聰說，要不受美國關稅影響，必須分散市場，但其他國家也會這麼想，因此分散市場也會遇到競爭。此時匯率就顯得更為重要，也就是產業界為何會說「匯率比關稅更致命」若是台灣匯率比其他國家不利，產業的競爭力就比不過其他國家。

對於AI應用，他認為的確不是短時間可以「落地」，它需要準確度和一些時間，但是這是未來必須努力的方向。另則是，工具機和機械業必須切進未來產業，像是機器人、無人機、無人車未來都有大應用，例如東元電機最近與鴻海策略聯盟，透過股份交換方式成為策略夥伴，結合雙方在機電與資通訊的優勢，共同拓展全球AI資料中心商機。 另像是傳統機械大廠和大機械，它曾與特斯拉合作，現也切進機器人產業的行星齒輪減速機、諧波減速機應用，以及半導體封裝測試的最終檢驗分選機，都是很好的例子。

東海大學軟體工程與技術中心主任周忠信曾協助中部工具機業者以AI提升技術和生產，他認為，川普任期還有兩年餘，所以美國關稅問題要有中期規畫。例如已有工具機業者思考，是否把組裝的最後一哩路放在美國，但這牽涉一些「老師傅」的技術、經驗和管理如何過去，但運用AI就不是問題。

周忠信說，AI應用已被視為是「第三波工業革命」也就是一次數位革命，工具機業者運用AI，就可以派出「數位員工」去美國生產製造，他們現也和「財團法人精密機械研究發展中心」等合作，並從這方面協助產業界提升競爭力。

AI 美國 東海大學

延伸閱讀

美國關稅衝擊 9大製造業減班可申請最長6月領逾1萬2

做四休三蔓延 擔心經營無法好轉 機械業撐不住恐將精簡人力

因應關稅衝擊 自行車業者開會找對策

美課鋼鋁50%關稅範圍擴大 發亮、金屬、沾點邊的都可能在清單上

相關新聞

獨／機械業關稅海嘯下如何求生？ 學界點出這幾盞明燈

台灣工具機和機械業受到美國關稅衝擊大，學界認為，政府協助穩助匯率至少至30至32之間，以及業者開拓出美國以外的市場，加上...

自家人都不挺？ 林岱樺：郭智輝應重新評估在內閣角色

內閣改組傳聞不斷，經濟部長郭智輝屢被外界批評不適任，民進黨立委林岱樺今更直接批評，危機時可以看出一個人領導特質與能力，以...

機器人及自動化展開展 卓揆：機器人將成台灣藍海契機

行政院長卓榮泰20日出席「台灣機器人與智慧自動化展暨台北國際自動化工業大展」聯合開幕典禮，他表示，台灣在智慧製造與自動化...

影／經濟部 AI 機器人三箭齊發 搶攻智慧醫療與製造新藍海

在AI技術驅動下，臺灣智慧機器人應用正全面落地！經濟部產業技術司攜手中鋼機械、臺大醫院與彰化基督教醫院，打造三大應用亮點...

碳費代金制度沒見影？環境部：推動減量優先

碳費制度上路，排碳大戶的減量額度抵減排放量需求將大幅增加，但審計部發現，自願減量專案新增案件數未如預期，憂心供需失衡風險...

碳封存管理專法 環境部預計2026年發布

淨零碳排為世界各國近年追求的目標，更競相開發各項淨零技術。為確保永續安全之碳封存環境，環境部已提出二氧化碳捕捉後封存管理...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。