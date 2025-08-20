獨／機械業關稅海嘯下如何求生？ 學界點出這幾盞明燈

台灣工具機和機械業受到美國關稅衝擊大，學界認為，政府協助穩助匯率至少至30至32之間，以及業者開拓出美國以外的市場，加上運用AI技術協助生產，並切進機器人、無人機、無人車等未來產業，應是可以努力方向。

東海大學AI中心主任羅文聰說，要不受美國關稅影響，必須分散市場，但其他國家也會這麼想，因此分散市場也會遇到競爭。此時匯率就顯得更為重要，也就是產業界為何會說「匯率比關稅更致命」若是台灣匯率比其他國家不利，產業的競爭力就比不過其他國家。

對於AI應用，他認為的確不是短時間可以「落地」，它需要準確度和一些時間，但是這是未來必須努力的方向。另則是，工具機和機械業必須切進未來產業，像是機器人、無人機、無人車未來都有大應用，例如東元電機最近與鴻海策略聯盟，透過股份交換方式成為策略夥伴，結合雙方在機電與資通訊的優勢，共同拓展全球AI資料中心商機。 另像是傳統機械大廠和大機械，它曾與特斯拉合作，現也切進機器人產業的行星齒輪減速機、諧波減速機應用，以及半導體封裝測試的最終檢驗分選機，都是很好的例子。

東海大學軟體工程與技術中心主任周忠信曾協助中部工具機業者以AI提升技術和生產，他認為，川普任期還有兩年餘，所以美國關稅問題要有中期規畫。例如已有工具機業者思考，是否把組裝的最後一哩路放在美國，但這牽涉一些「老師傅」的技術、經驗和管理如何過去，但運用AI就不是問題。

周忠信說，AI應用已被視為是「第三波工業革命」也就是一次數位革命，工具機業者運用AI，就可以派出「數位員工」去美國生產製造，他們現也和「財團法人精密機械研究發展中心」等合作，並從這方面協助產業界提升競爭力。