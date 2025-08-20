影／經濟部 AI 機器人三箭齊發 搶攻智慧醫療與製造新藍海

在AI技術驅動下，臺灣智慧機器人應用正全面落地！經濟部產業技術司攜手中鋼機械、臺大醫院與彰化基督教醫院，打造三大應用亮點：全臺首創「AI內視鏡機器人」提升檢查效率與安全性、醫療運送與器械整備機器人減輕醫護庶務20%、超高精度「數位雙生焊接機器人」讓焊接效率倍增、成本減半。這些前瞻技術都於2025台灣機器人與智慧自動化展（TAIROS）8月20日經濟部產業技術司科技研發主題館中亮相，展現臺灣AI+機器人技術在醫療與製造兩大關鍵產業的強勢進擊。

經濟部產業技術司簡任技正鄒宗勳表示，面對全球供應鏈重構與製造業升級，產業已由「製造」邁向「智造」。經濟部產業技術司布局智慧機器人與AI核心技術，以提升國產化技術能量及跨域系統整合，推動產業應用與技術落地，並鼓勵成立新創事業，近6年共累積70件國內外專利、逾300件技術移轉及產業服務，帶動企業投資及衍生產值近120億元。聚焦智慧製造機器人的研發與應用落地之外，更鏈結臺灣ICT科技強項與醫療體系，拓展應用到智慧醫療領域。未來將持續促進跨域合作，打造智慧醫療新產業生態，提升臺灣智慧機器人的全球競爭力。

智慧醫療應用兩大突破 打造醫護最佳拍檔：

1. 首創AI醫療內視鏡機器人 已於臺大醫院臨床驗證中

由工研院研發、全臺首創的「醫療內視鏡機器人」，無需體外穿刺大幅降低併發症，讓醫師不需穿厚重鉛衣即可遠端操控內視鏡執行肺部檢查，避免X光暴露與交叉感染。具備全向擺動、自動導航及氣道辨識，靈活操控無死角，能精準定位病灶作觀察與採樣，本技術通過細胞毒性、電性安全測試。現與臺大醫院合作驗證，未來可應用於胸腔、腸胃、泌尿等內視鏡科別。

2. 智慧運載機器人減少醫護20%工作量 彰基搶先導入

針對醫療現場人力吃緊且現有人力須兼顧非護理專業工作占比高達4成以上的問題，工研院推出「智慧運載機器人」協助醫材運送。目前已與彰化基督教醫院合作應用於醫療物品運載，有效提升醫療品質與人力配置彈性。另一項「醫護庶務機器人系統解決方案」，包含能整合17軸雙臂協作與自主導航的雙臂機器人，未來目標協助手術器械整備，可分擔醫護人員大量非護理專業的庶務工作。

智慧製造躍升關鍵利器 助攻船體、精密工業升級：

3. 中鋼（2002）導入AI巨型焊接機器人 精度提升至2mm 效能倍增50%

面對高技術門檻的大型船體焊接需求，工研院開發「數位雙生巨型龍門焊接機器人」，整合虛實模擬、遠距調機與12軸協同控制系統，不僅焊接精度提升至2毫米，還能客製模擬建廠流程，降低50%人力成本、提升50%效率，現已應用於中鋼機械貨輪段焊接。

4. 工件檢測資料模擬與合成技術：瑕疵辨識更精準 縮短檢測時間50%

工研院開發的「工件檢測資料模擬與合成技術」，整合高擬真虛實融合平台與生成

式AI品質檢測系統，可精準辨識金屬表面瑕疵，在虛擬環境中建立如機器手臂、視覺模組與光源模組的量測系統，檢測模型於上線前即可完成訓練，將測試時間縮短50%（從1小時降至30分鐘），已於臺中精科完成驗證，預期可大幅降低人工檢測工時並創造額外產值。

5. 人機協作再進化！人機運動意向偵測技術 精密製造更安全、產線效率提升20%

精密機械研究發展中心開發「人機運動意向偵測技術」，可動態偵測人體關節與機械手臂的位置與動作意向，取代傳統固定式安全區間調控，有效降低不必要的停機與減速，讓人員可在另一工站同時進行機具組裝與上下料，能即時監控保護且避免通訊異常引發設備碰撞。技術已導入銓麥企業，協助企業提升產能效率20%，減少生產成本15%。

這次「科技研發主題館」將於2025年8月20日至23日，於南港展覽館1館4樓L204展出，整合工研院、精機中心等研發成果，聚焦AI與智慧機器人應用，展示11項跨域創新成果，有興趣的業者可前往參觀掌握下一波智慧醫療與製造轉型契機。