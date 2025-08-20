快訊

「仙塔律師」助靈骨塔詐騙主嫌傳話銷贓金飾、豪車 今遭起訴求刑1年

陳曉與「神鵰」郭芙瘋傳領證 毛曉彤工作室聲明出爐

新生表格要填政治、宗教立場惹議 大理高中：要求老師回收、銷毀

台中兩個月大停水後提前復水 立委親赴會勘後表達感謝

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導
立委何欣純前往鯉魚潭水庫，關心停水的搶修工程。何欣純國會辦公室／提供
立委何欣純前往鯉魚潭水庫，關心停水的搶修工程。何欣純國會辦公室／提供

台水苗栗三義景山溪導水管破管，台中實施大規模停水，原本預計停水28-36小時，立委何欣純19日緊急前往鯉魚潭水庫關心搶修工程。經由台水第一線搶修伙伴日夜趕工，終於在20日凌晨提前完成，提早恢復供水、降低民生影響。

何欣純表示，台灣自來水公司第四區管理處，在上周16日監控發現鯉魚潭給水廠位於三義鄉景山溪水管橋前導水管出現異常滲漏，為防止漏水量擴大與危害原水輸送安全，因此啟動緊急搶修作業。

何欣純說，19日10時起到至20日，有長達28到36小時不等的停水，停水戶數又高達近30萬戶，影響區域包含北屯區、北區、東區、中區、南區、大里、太平、大肚、烏日等9個行政區，時間久、範圍大，嚴重影響一般民眾日常生活不便，必須要盡早修復，並強化臨時供水站地點、與水車的供水頻率與能量。

何欣純提到，今年7月台中市已發生三次大範圍臨時停水，尤其這次停水的區域短短兩個月內連續停水兩次，自來水是民眾每日最不可或缺的資源，不只日常民生使用，對於小店家、小商家做生意，更是仰賴穩定用水，這樣突發性的停水對民眾民生影響真的很嚴重。

經台水搶修作業經日夜趕工，該區域已提早在今天凌晨完工並逐步恢復供水。

何欣純表示，感謝台水第一線搶修人員的辛勞，她也要求台水公司強化自來水管線巡檢、及監控機制，提醒自來水公司務必要針對鯉魚潭水庫短期連續停水找出原因，強化管線抗漏，減少突發性漏水的可能性，讓民眾可以安心用水。

停水 台水 漏水

延伸閱讀

陪江啟臣最後衝刺 韓國瑜：這場大罷免是台灣民主大撤退 大後退

台中2個月3度大停水 何欣純赴鯉魚潭：請水公司全力搶修

影／江啟臣、何欣純另類戰場第二天 分從東勢和豐原出發

影／台中二起重大工安意外 何欣純：調查報告快出來給真相

相關新聞

台中海洋館明開幕 7線齊發搭公車看企鵝

台中海洋館將於8月21日開幕營運，適逢暑假期間，交通局規劃7條公車路線行駛，將有5條直達路線，鄰近梧棲觀光漁港有2條路線...

台中新光三越拚復業 全聯倉儲仍停工

台中市去年12月、今年2月接連發生重大工安事故，新光三越台中店氣爆後，內部已完成整修，昨出動怪手，拆除外牆施工圍籬中，力...

823罷免投票大雅警分局辦理罷免查察座談會 檢察長率隊出席

台中第三選區立委罷免投票將於8月23日舉行，為整備罷免案選務及活動的相關治安工作，台中地檢察署與台中市政府警察局大雅警分...

影／台中市第15屆全市運動大會 選手從91歲到7歲都有

台中市第15屆全市運動大會今天在台中市立豐原體育場開幕，市長盧秀燕擔任主席，她和立法院副院長江啟臣一起大聲唱國歌目迎升旗...

陽光行動回響／2場意外奪14命！建商揭斷崖式缺工：防護機制恐瀕崩潰

聯合報昨陽光行動報導「2場意外 揭工地失序危機」，大台中不動產開發公會前理事長王至亮認為，這突顯國內斷崖式缺工下，出現搶...

南投48拍短影音決賽 8隊挑戰48小時創作

南投縣府首辦「南投48拍－短影音限時創作賽」，熱血召集影音創作者展現南投產業特色，經全國海選徵件後，選出8支隊伍進入決賽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。