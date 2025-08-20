經長：若政策指示重啟核電廠 台電將進行安全總體檢

核三重啟公投將在8月23日投票，經濟部長郭智輝今天表示，經濟部依法行政，政策若指示核電廠重啟，台電將針對核電廠進行安全總體檢，提出重啟計畫，送國際同儕審視，以及監管單位核安會審查，依據審查意見改善通過。

郭智輝今天出席立法院經濟委員會就「協助中小企業災後復原辦理情況」報告並備質詢，國民黨立委鄭正鈐質詢時關切，823公投若通過，經濟部是否承諾推動核電廠延役計畫。

郭智輝表示，對於核電議題，總統賴清德的指示很清楚，要符合「2個必須」、「3個原則」，經濟部也會遵循這個方向，但核能安全不能用公投決定。

他強調，經濟部是執行單位，立場是依法行政；政策若指示核電廠重啟，台電將針對核電廠進行安全總體檢、結構設備檢查、設備汰舊換新、補震補強等評估，提出重啟計畫，送國際同儕審視，以及監管單位核安會審查，依據審查意見改善通過。

核電重啟2必須，第1、核安會必須依法訂定完成安全審查程序辦法。第2，台電必須依照核安會訂定的辦法，進行自主安全檢查，評估有無重啟的安全條件、重啟的期程與成本。3個原則為「核安無虞」、「核廢有解」以及「社會共識」。