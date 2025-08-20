碳費代金制度沒見影？環境部：推動減量優先

快訊

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

碳費制度上路，排碳大戶的減量額度抵減排放量需求將大幅增加，但審計部發現，自願減量專案新增案件數未如預期，憂心供需失衡風險；同時，碳費制度中也建立代金制度作為溫室氣體增量抵換的彈性替代方案，但相關規範尚未完備。對此，環境部表示，自願減量專案將持續審查中，至於代金制度部分，目前希望仍推動溫室氣體減量措施為主。

審計部發現，自願減量專案新增案件數未如預期，恐潛藏減量額度供需失衡風險，不利開發單位執行後續溫室氣體增量抵換作業；另，氣候法在碳費制度也規劃，若在增量抵換確有困難，得經主管機關核可後，以繳納代金取代，作為溫室氣體增量抵換之彈性替代方案。

據統計，截至19日為止，自願減量專案通過19案，但這19案迄未申請取得任何減量額度。環境部氣候署表示，後續受理審查中仍有約30案，將持續辦理審查作業。

至於代金制度，環境部氣候署長蔡玲儀強調，碳費今年才剛上路，在排碳有價的制度再搭配自主減量計畫，讓整個機制穩健上路，目前也看到這些碳費徵收對象有94％都積極在申請自主減量，整體制度還是希望以減量為優先，還沒有馬上要進入代金的替代方案。

因應開發行為造成的溫室氣體增量，環保署於2020年發布「審查開發行為溫室氣體排放量增量抵換處理原則」，要求開發單位採最佳可行技術控制排放，並投入資金或技術於範圍外進行減量，以降低環境衝擊。《氣候變遷因應法》2023年修正公布後，增訂增量抵換法源，規定事業新設或變更排放源達一定規模，須依增量一定比率抵換，依照相關規定，溫室氣體排放量增量依開發行為範圍內年度使用之原（物）料、燃料種類及使用量、外購電力或蒸汽量估算，抵換比率為每年10％，連續執行10年。

截至2024年底，已通過環評並承諾增量抵換的開發案共15件，預估需抵換排放量約1,264萬公噸CO2e。截至2025年4月底止，經依抵換專案取得該署核發減量額度剩餘可用減量額度為1,963萬公噸CO2e，尚足以支應這15案開發行為作為溫室氣體增量抵換使用。

環保 氣候變遷

