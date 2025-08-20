碳封存管理專法 環境部預計2026年發布

淨零碳排為世界各國近年追求的目標，更競相開發各項淨零技術。為確保永續安全之碳封存環境，環境部已提出二氧化碳捕捉後封存管理辦法草案架構，預計在2026年完成發布。

據國際能源總署（IEA）發布「全球能源部門 2050 年淨零排放路徑圖」指出，在淨零排放路徑中，即使透過低排放燃料（low-emissions fuels）及其他減排方案，在2050年仍將有少量的剩餘排放量，尚須利用生物能源與碳捕獲及儲存（BECCS）暨直接空氣捕獲（DDACCS）等碳捕捉、再利用與封存技術（CCUS）來移除，且有逾50％之減碳量，須仰賴2030年後研發導入之創新技術，才能達成2050年淨零排放目標。

據國科會、經濟部及環境部於2022年12月28日共同提出之「台灣 2050淨零轉型碳捕捉利用及封存關鍵戰略行動計畫」，規劃由國家科學及技術委員會負責CCUS前瞻技術開發及地質探勘、經濟部負責協助產業鏈結及推動碳封存場域實驗、環境部負責CCUS相關法規配套作業，透過跨部會合作共同推動CCUS發展與應用。

審計部報告指出，氣候變遷署為確保永續安全的碳封存環境，已依氣候變遷因應法相關規定，於2024年度研擬二氧化碳捕捉後封存管理辦法草案，規範有關二氧化碳捕捉後封存核准之審查程序、廢止、監測、記錄、申報、管理等事項，截至2024年底止，已邀集相關領域專家學者及目的事業主管機關召開4次專家諮詢會議，但截至今年4月中止，碳封存管理辦法草案因部分規範內容尚未獲取共識，仍處跨部會協商階段，尚未正式公告。

經函請氣候變遷署積極協調整合各部會意見及凝聚各界共識，儘速完成訂定二氧化碳捕捉後封存管理辦法，完備相關法制規範及管理機制。

環境部則回覆，碳捕捉後封存（CCS）技術涉及環境保護與洩漏風險，為訂定嚴謹CCS審查程序，已參考日本「CCS事業法」法規架構及內容，提出二氧化碳捕捉後封存管理辦法草案架構，因CCS審核涉及相關部會權責與分工，已於去年10月29日及2025年6月10日召開跨部會研商會議，預計2026年度完成發布。