快訊

「仙塔律師」助靈骨塔詐騙主嫌傳話銷贓金飾、豪車 今遭起訴求刑1年

陳曉與「神鵰」郭芙瘋傳領證 毛曉彤工作室聲明出爐

新生表格要填政治、宗教立場惹議 大理高中：要求老師回收、銷毀

聽新聞
0:00 / 0:00

綠委酸「不要拖垮卓內閣」、被點名改組第一排 郭智輝說話了

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

行政院長卓榮泰已釋出內閣將改組訊息，經濟部長郭智輝多次遭點名內閣改組名單「第一排」。郭智輝20日在立法院經濟委員會表示，他的去留不是他可以決定，若有決定，他會向大家報告。

郭智輝20日上午赴立法院經濟委員會專案報告「協助中小企業災後復原辦理情況」。水韌性議題時，因郭智輝無法回應相關問題，綠委林岱樺更酸他，去留應「自行評估，不要拖垮卓內閣」。

民眾黨立委張啟楷今日質詢郭智輝，賴總統與卓榮泰有跟你談過去留問題？郭智輝說，去留不是他可以決定，若有決定，他會向大家報告。

張啟楷問他個人對去留的看法？郭智輝說，「來是偶然，去是必然」，在位一天，全力以赴。他一天工作超過八小時。

內閣 立法院 卓榮泰

延伸閱讀

美國入股台積電？郭智輝：要研議、大概還沒那麼快

內閣改組屢被點名 郭智輝：在位一天就工作一天

遭侯漢廷爆料快樂宴停留3小時 郭智輝真的提告了

不滿？傳卓榮泰聽郭智輝被數落「笑而不語」 行政院說話了

相關新聞

自家人都不挺？ 林岱樺：郭智輝應重新評估在內閣角色

內閣改組傳聞不斷，經濟部長郭智輝屢被外界批評不適任，民進黨立委林岱樺今更直接批評，危機時可以看出一個人領導特質與能力，以...

8月國民經濟信心調查：景氣展望與大額消費意願走弱 股市樂觀指數下降

2025年8月國民經濟信心調查結果顯示，景氣展望與大額消費意願走弱，股市樂觀指數反轉下降。

碳費代金制度沒見影？環境部：推動減量優先

碳費制度上路，排碳大戶的減量額度抵減排放量需求將大幅增加，但審計部發現，自願減量專案新增案件數未如預期，憂心供需失衡風險...

碳封存管理專法 環境部預計2026年發布

淨零碳排為世界各國近年追求的目標，更競相開發各項淨零技術。為確保永續安全之碳封存環境，環境部已提出二氧化碳捕捉後封存管理...

綠委酸「不要拖垮卓內閣」、被點名改組第一排 郭智輝說話了

行政院長卓榮泰已釋出內閣將改組訊息，經濟部長郭智輝多次遭點名內閣改組名單「第一排」。郭智輝20日在立法院經濟委員會表示，...

台美關稅談判 卓榮泰：已給鄭麗君空白假單、隨時可飛美磋商

台美針對對等關稅持續磋商中，行政院長卓榮泰20日表示，工具機產業正走在從傳統產業轉型、結合先進機器人產業的道路上，方向正...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。