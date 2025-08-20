聽新聞
綠委酸「不要拖垮卓內閣」、被點名改組第一排 郭智輝說話了
行政院長卓榮泰已釋出內閣將改組訊息，經濟部長郭智輝多次遭點名內閣改組名單「第一排」。郭智輝20日在立法院經濟委員會表示，他的去留不是他可以決定，若有決定，他會向大家報告。
郭智輝20日上午赴立法院經濟委員會專案報告「協助中小企業災後復原辦理情況」。水韌性議題時，因郭智輝無法回應相關問題，綠委林岱樺更酸他，去留應「自行評估，不要拖垮卓內閣」。
民眾黨立委張啟楷今日質詢郭智輝，賴總統與卓榮泰有跟你談過去留問題？郭智輝說，去留不是他可以決定，若有決定，他會向大家報告。
張啟楷問他個人對去留的看法？郭智輝說，「來是偶然，去是必然」，在位一天，全力以赴。他一天工作超過八小時。
