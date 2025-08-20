台美關稅談判 卓榮泰：已給鄭麗君空白假單、隨時可飛美磋商

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／台北即時報導

台美針對對等關稅持續磋商中，行政院長卓榮泰20日表示，工具機產業正走在從傳統產業轉型、結合先進機器人產業的道路上，方向正確。他並透露，已經給副院長鄭麗君一張「空白請假單」，讓她可隨時飛往美國談判。

卓榮泰出席「台灣機器人與智慧自動化展」與「台北國際自動化工業大展」開幕致詞指出，近期與多位工具機業理事長討論川普新關稅政策，今日展會正好展現傳產多年發展後與全球先進技術結合的成果。

他強調，台美關稅談判正持續推進，政府已積極準備完整方案，爭取更合理或不疊加的稅率。為此，鄭麗君可隨時啟程，不受請假程序限制，以利掌握談判時效。

卓榮泰並提到，政府已提出930億元加200億元的「韌性特別條例」支持產業，現正送交立院審議，盼產業界共同呼籲立法院加速合作，使政院能編列特別預算，持續保障產業競爭力。

