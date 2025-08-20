快訊

回看 A25決標十周年 陳冲：城市治理勿忘初心

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
回顧A25決標10周年，陳冲認為，當初招標所要達成的公共目標初心，仍要保持，非核心公共目標可調整。圖／仝澤蓉攝影
回顧A25決標10周年，陳冲認為，當初招標所要達成的公共目標初心，仍要保持，非核心公共目標可調整。圖／仝澤蓉攝影

寸土寸金的台北，但凡大面積公有土地處理，必成媒體焦點，例如A21、A19、T17、T18等在規劃期間即新聞不斷，但為何獨提A25的十周年慶？

行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲表示，2014年A25兩度流標時，他針對民間參與公共建設意旨能否達成，曾於同年3月25日在報端發表一文「A25流標不是壞事」，順便提出建言，只要能貫徹初心，就是市民之福。當時因引用樂團「莫忘初衷」的歌名，還召來友人的調侃打趣。10年過去，A25也已完工，回首審視，本案倒是獎參促參的好教材。

2012年10月23日台北市政府公開對外說明占地5452坪A25的規劃利用，其中與一般土地不同，揭櫫有四大目標：設立大型停車場、強化信義商圈、增加財政收益、提升市地利用。

後兩者是公地處分常見的理由，不足為奇，倒是高居首要目標擬闢建大巴士停車空間，避免信義商圈堵車過高的機會成本，立意甚宏，頗為少見。以當年陸客快速成長，觀光巴士四處巡航的景象，市府的規劃，的確有其遠見。

但既想由民間投資廣設停車空間，又無意放棄財政收益（鉅額權利金），市府依照「促進民間參與公共建設法」，以BOT方式招商時，其整體構想，尤其是底價的訂定，就不免受制於一種欠缺可行性陳義過高的悖論。

果然A25素地在2014年連續兩次流標，標案也由BOT改為地上權，得標者可做複合型的商業規劃，至於大巴士停車位，早已不是重點，投標須知僅規定須設44席大客車停車位，參與其事者大概多不復記得當年公開說明時，對使用現況是標明64席大客車車位，表示市府了解當時至少有64輛巴士常駐。

未充分考慮鞏固商圈的原始公共性目的，仍將財政收益列為酌定權利金的主要考慮，所以放棄BOT、寬容投標對象、乃至退讓巴士車位數，最後一再降低權利金，應該都是自然衍生的結果。

市府最早的規劃，其實考慮到北市長期的發展，只是對財政收益難以割捨，結果一再流標，地上權權利金由原規劃的240億元，一路跌到約173億元決標（還低於BOT的底價），停車位更少於早先規畫的三成，似乎未能一圓「那一年那一天出發時心中的夢」。所幸（還是不幸？）過去十年，因兩岸關係凍縮，來台陸客銳減，一時還不致明顯感覺2012年建設主體為停車場的必要性，以及對商圈品質的衝擊。

疫情乃至晚近的兩岸政策，意外為信義商圈爭取到補行審視的機會，而另外增添大巨蛋全面啟用後的因素，不妨趁機就現行商圈人流加交通流量評估，滾動進行動態的分析，順便再做些壓力測試，了解並檢討都市計畫執行的效益，才是數位時代政府應有的氣度。

陳冲表示，A25由停車場華麗轉身為辦公大樓，再「疊加」44席大車位，是否符合初衷？這倒也是個盤點的好時機。老子曾說，「治大國若烹小鮮」，城市治理更是如此，以簡馭繁，見微知著，謹小戒慎，勿忘初心。

BOT 停車場

