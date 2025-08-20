勞動部職安數位平台 線上課程使用達62萬餘人次

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導

為協助雇主及勞工依法完成一般職前安全衛生教育訓練及在職教育訓練，勞動部自2021年建置職業安全衛生數位學習平台，迄今陸續放置有40門課程及9門宣導短影音，並配合外籍移工需要，翻譯成英文、印尼、越南、泰國、菲律賓等語言，便利勞工隨時隨地上網學習，並取得認證時數。

勞動部表示，平台建置之課程，主要涵蓋一般職業安全衛生及營造業、製造業、農林業、運輸業等產業所需職業安全衛生教育訓練，目前上課通過認證人數累計至2025年6月已達62萬餘人次，並有29萬餘人註冊成為會員。

勞動部評估，職安數位平台的推動已具成效，今年度將接續針對高風險營造拆除作業危害預防，及一般事業單位常見職災案例解析與預防等課題，新增數位教材供勞工學習，提升職場安全衛生知能，強化職災事故之預防。

另外，勞動部考量協助中小企業落實勞工職業安全衛生教育訓練管理，自2023年9月於職業安全衛生數位學習平台增設公播功能，提供勞工人數未達30人之中小企業或聘用外籍移工之事業單位申請事業主帳號，進行團體教育訓練，迄今有640家事業單位參與，協助1萬5千餘名勞工集中學習，提高勞工學習效果。

勞動部指出，提升勞工職場安全衛生知能，是防止職業災害重要之一環，而加強勞工安全衛生教育訓練是最基本有效的方法。勞動部將持續充實數位教材資源及優化數位學習平台功能，期提供更多元、便捷的數位學習資源，歡迎雇主及勞工多加利用。

平台 勞動部

