自家人都不挺？ 林岱樺：郭智輝應重新評估在內閣角色

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
立法院經濟委員會上午邀請經濟部長郭智輝（中），就「協助中小企業災後復原辦理情況」進行報告並備質詢。記者曾學仁／攝影
立法院經濟委員會上午邀請經濟部長郭智輝（中），就「協助中小企業災後復原辦理情況」進行報告並備質詢。記者曾學仁／攝影

內閣改組傳聞不斷，經濟部長郭智輝屢被外界批評不適任，民進黨立委林岱樺今更直接批評，危機時可以看出一個人領導特質與能力，以及是否適合做決策，要郭智輝自己重新評估在內閣的角色，不要再拉垮卓內閣民調。

經濟部今就「協助中小企業災後復原辦理情況」至立院經濟委員會進行報告。先前停電問題備受重視，但民進黨立委林岱樺表示，強化電網韌性計畫就有5400億預算，但颱風過後，災區用水成問題，「水韌性」根本不足，要求郭智輝給予說明。

郭智輝表示，這是水利署與地方政府共同處理的事情，也請台水協助回應。但林岱樺不滿，政府電網韌性當成政績在宣傳，但對水韌性重視不足，要求郭智輝要謙虛一點，沒想到就說沒想到，這樣的危機要重視，可以說感到抱歉，風災中忽略了這個議題，怎麼讓台水來講水韌性。

林岱樺更直言，危機可以看出領導特質與能力，是否適合做決策，「你在內閣的角色要自己重新評估，不要再拉垮卓內閣民調，更要讓災民有感。」

林岱樺也表示，台水層級根本不夠談水韌性，而後再給郭智輝一次機會改進水韌性，郭智輝終於坦承，在水的部份不是專家，沒有辦法回應，但回去會要求水利署探討林岱樺指責的問題，一個星期提出方案。

但林岱樺對於一個星期表示訝異，隨後也說一個星期不可能做出來，請主席謝衣鳳裁示經濟在一個星期提出全台水韌性方案。

台水 內閣 林岱樺

8月國民經濟信心調查：景氣展望與大額消費意願走弱 股市樂觀指數下降

2025年8月國民經濟信心調查結果顯示，景氣展望與大額消費意願走弱，股市樂觀指數反轉下降。

80歲免評聘外看新制「人數成長」 勞長洪申翰：新增申請1,439人

80歲以上免巴氏量表可聘外籍看護於1日上路，外界關注是否因此大量增加符合資格的長者。勞動部長洪申翰20日受訪時表示，目前...

藍批就安基金開口契約涉弊 勞長洪申翰：已啟動檢討

國民黨近日質疑，導演羅景壬團隊與就安基金的開口合約核銷涉弊，羅團隊僅以一支影片，就要驗收核銷獲得1,000多萬，被審計部...

董座因他公司違反廢清法受牽連遭羈押 臺龍：與公司無涉、正常營運

臺龍（6246）20日發布重訊表示，董事長於114年8月19日因他公司違反廢棄物清理法受牽連被羈押，將配合司法單位調查。

丁學文專欄／美企絢爛財報 恐是矇蔽投資人的煙霧彈

美國總統川普的關稅長征仍在繼續，全球各地的關稅協議也沒底定。但截至8月14日，S&P 500指數中已有297家公司公布財報，第二季年增率達到9.8%，遠高於7月1日預估的5.8%。其中，高達81%的企業財報優於市場預期，高於過去四季平均的76%。好像美國關稅不確定帶來的市場變數，完全影響不了整體投資人的追高信心。但美國市場的韌性是真的嗎？美國企業財報已經反映了關稅現實嗎？

