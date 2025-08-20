自家人都不挺？ 林岱樺：郭智輝應重新評估在內閣角色

內閣改組傳聞不斷，經濟部長郭智輝屢被外界批評不適任，民進黨立委林岱樺今更直接批評，危機時可以看出一個人領導特質與能力，以及是否適合做決策，要郭智輝自己重新評估在內閣的角色，不要再拉垮卓內閣民調。

經濟部今就「協助中小企業災後復原辦理情況」至立院經濟委員會進行報告。先前停電問題備受重視，但民進黨立委林岱樺表示，強化電網韌性計畫就有5400億預算，但颱風過後，災區用水成問題，「水韌性」根本不足，要求郭智輝給予說明。

郭智輝表示，這是水利署與地方政府共同處理的事情，也請台水協助回應。但林岱樺不滿，政府電網韌性當成政績在宣傳，但對水韌性重視不足，要求郭智輝要謙虛一點，沒想到就說沒想到，這樣的危機要重視，可以說感到抱歉，風災中忽略了這個議題，怎麼讓台水來講水韌性。

林岱樺更直言，危機可以看出領導特質與能力，是否適合做決策，「你在內閣的角色要自己重新評估，不要再拉垮卓內閣民調，更要讓災民有感。」

林岱樺也表示，台水層級根本不夠談水韌性，而後再給郭智輝一次機會改進水韌性，郭智輝終於坦承，在水的部份不是專家，沒有辦法回應，但回去會要求水利署探討林岱樺指責的問題，一個星期提出方案。

但林岱樺對於一個星期表示訝異，隨後也說一個星期不可能做出來，請主席謝衣鳳裁示經濟在一個星期提出全台水韌性方案。