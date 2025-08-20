80歲免評聘外看新制「人數成長」 勞長洪申翰：新增申請1,439人

80歲以上免巴氏量表可聘外籍看護於1日上路，外界關注是否因此大量增加符合資格的長者。勞動部長洪申翰20日受訪時表示，目前統計8月17日之前的數據，總共新增1,439人申請，的確還是看到申請人數成長的趨勢。勞動部會思考若人數較多時，如何因應、做配套。

洪申翰今赴立院就「就業服務法第46條，80歲以上長者聘請外籍看護免巴氏量表上路，對重症家庭的衝擊與配套措施」進行專題報告並備質詢，會前接受媒體聯訪。

洪申翰表示，大家都很關心80歲以上免巴氏量表修法通過以後的狀況，從8月17日數據來看，因修法而新增資格並申請外籍看護的長者，大約近1,500人。數據上來看，第二周的申請人數是第一周的兩倍，的確還是看到申請人數成長的趨勢。

洪申翰提到，不過申請人數未來走勢如何，真的還需要一些時間觀察，不太能夠只用第一周的人數來去做整體人數評判。勞動部作為一個行政機關，會思考若人數較多時如何因應、配套，並做相對應的準備，這是勞動部應該做的責任。

被問及，80歲以上以及70歲以上癌症二期申請的人數？洪申翰說明，目前統計8月17日之前的數據，總共新增1,439人申請，這個數字其實就包括80歲以上及70到79歲癌症二期以上的總體數據，這就是因修法而取得新的資格、並且有來申請的的人數。

此外，外界關心夏天快結束了，彈性育嬰假何時上路？洪申翰回應，有關彈性育嬰假，勞動部現在還在緊鑼密鼓準備之中，會盡快跟各界宣布彈性育嬰假的措施。希望能夠給新手爸媽，尤其是這些在職場上很需要彈性育嬰假措施的勞工，給予大家幫助，勞動部會盡快跟大家公布。