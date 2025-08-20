藍批就安基金開口契約涉弊 勞長洪申翰：已啟動檢討

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導
勞動部長洪申翰。記者歐芯萌／攝影
勞動部長洪申翰。記者歐芯萌／攝影

國民黨近日質疑，導演羅景壬團隊與就安基金的開口合約核銷涉弊，羅團隊僅以一支影片，就要驗收核銷獲得1,000多萬，被審計部質疑「難以驗核履約結果」。對此，勞動部長洪申翰20日受訪時表示，去年底就安基金使用受到關注後，勞動部馬上啟動了檢討作業，接下來也會落實這些檢討。

洪申翰今赴立院就「就業服務法第46條，80歲以上長者聘請外籍看護免巴氏量表上路，對重症家庭的衝擊與配套措施」進行專題報告並備質詢，會前接受媒體聯訪。

媒體提問，去年審計部指，勞動部影片採購未招標，而是使用開口契約，委託項目跟開口契約的內容也不符，勞動部的查驗機制上是否有問題？

洪申翰表示，去年底就安基金的使用受到大家關注之後，勞動部馬上啟動了檢討作業，其中包括政策宣導、使用開口契約的方式。確實這些開口契約，在程序執行面上，的確可以有更好的做法，因此去年底勞動部就先把2025年政策宣導的開口契約標案，先停下來檢討。

洪申翰說，其實勞動部今年初對審計部的報告申覆，或今年4月他到立法院針對就安基金做專案報告，就已經很清楚表達，會依照審計部給予的提醒跟建議，來進行未來開口契約在執行方面的檢討，尤其是適用範圍上的檢討。接下來會落實這些檢討，讓這些改進作為能一一改善。

國民黨批評，導演羅景壬團隊僅以一支影片，就要驗收核銷獲得1,000多萬，因此被審計部質疑「難以驗核履約結果」。洪申翰認為，在開口契約的程序執行上，的確可以有更好的方式來處理，這也在勞動部的檢範圍。

此外，近日內閣改組頻傳，據傳有綠委提及，大家的少數共識就是「小賴男孩」們位置最穩，洪申翰也被點名是小賴男孩的其中之一。

甫聽「小賴男孩」一詞，洪申翰露出一抹微笑，並笑著向媒體反問「什麼是小賴男孩？」他認為，政務官的去留是由長官來決定，作為一個政務官，其實他覺得每天都要有「今天是最後一天」的準備，可是他不太清楚什麼是小賴男孩，他也沒看過有這個詞。

勞動部 國民黨

相關新聞

自家人都不挺？ 林岱樺：郭智輝應重新評估在內閣角色

內閣改組傳聞不斷，經濟部長郭智輝屢被外界批評不適任，民進黨立委林岱樺今更直接批評，危機時可以看出一個人領導特質與能力，以...

8月國民經濟信心調查：景氣展望與大額消費意願走弱 股市樂觀指數下降

2025年8月國民經濟信心調查結果顯示，景氣展望與大額消費意願走弱，股市樂觀指數反轉下降。

80歲免評聘外看新制「人數成長」 勞長洪申翰：新增申請1,439人

80歲以上免巴氏量表可聘外籍看護於1日上路，外界關注是否因此大量增加符合資格的長者。勞動部長洪申翰20日受訪時表示，目前...

董座因他公司違反廢清法受牽連遭羈押 臺龍：與公司無涉、正常營運

臺龍（6246）20日發布重訊表示，董事長於114年8月19日因他公司違反廢棄物清理法受牽連被羈押，將配合司法單位調查。

丁學文專欄／美企絢爛財報 恐是矇蔽投資人的煙霧彈

美國總統川普的關稅長征仍在繼續，全球各地的關稅協議也沒底定。但截至8月14日，S&P 500指數中已有297家公司公布財報，第二季年增率達到9.8%，遠高於7月1日預估的5.8%。其中，高達81%的企業財報優於市場預期，高於過去四季平均的76%。好像美國關稅不確定帶來的市場變數，完全影響不了整體投資人的追高信心。但美國市場的韌性是真的嗎？美國企業財報已經反映了關稅現實嗎？

