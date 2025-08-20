董座因他公司違反廢清法受牽連遭羈押 臺龍：與公司無涉、正常營運

快訊

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

臺龍（6246）20日發布重訊表示，董事長於114年8月19日因他公司違反廢棄物清理法受牽連被羈押，將配合司法單位調查。

臺龍表示，公司負責人因他公司違反廢棄物清理法受牽連被羈押乙事，純為他公司之私人企業內部事務，與臺龍無涉，公司各項管理制度完善，皆遵守法令規定執行公司業務財務，故不影響臺龍正常營運。

臺龍近期股價表現強勢，股價自7月底的13.25元，一路爬升至8月19日的16.7元，8元月以來已大漲26.04%。

基本面表現上，2025年上半年營收7.76億元，營業利益1147萬元，稅前淨利2288萬元，每股盈餘0.03元，較去年同期每股虧損0.64元、轉虧為盈。前7月營收9.15億元，年增17.82%。

營收 廢棄物

