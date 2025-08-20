8月國民經濟信心調查：景氣展望與大額消費意願走弱 股市樂觀指數下降

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
民眾對於未來半年想增持的外幣與增持目的的調查。國泰金控／提供
2025年8月國民經濟信心調查結果顯示，景氣展望與大額消費意願走弱，股市樂觀指數反轉下降。

民眾景氣展望樂觀指數轉弱，大額消費意願同步回降：國發會最新公布的6月景氣對策信號維持綠燈，領先指標微幅轉弱但同時指標上揚。8月調查顯示，景氣現況樂觀指數下降至-35.6，展望樂觀指數亦同步走弱至-39.9。大額消費意願指數下滑至-1.7，耐久財消費意願指數微幅走高至-19.2。買房意願持續走降至-50.5，賣房意願同步走低至-33.6。

65%民眾預期2025年經濟成長率低於3%，62%民眾預期通膨高於2%：主計總處於2025年5月28日預估台灣2025年經濟成長率3.1%，通貨膨脹率1.88%。

8月調查結果顯示，民眾對於2025年台灣經濟成長率的平均預期值下降至2.59%，有65%的民眾認為2025年經濟成長率會低於3%；而民眾對於2025年平均通膨預期值小幅下降至2.25%，有62%的民眾認為2025年通貨膨脹率會高於2%。相較於主計總處，民眾對於2025年的經濟成長預估仍比較保守，對於通膨預期則相對較高。

美國關稅結果陸續出爐，股市樂觀情緒下降，風險偏好微幅上揚：隨著近期美國與全球多國貿易談判結果陸續出爐，投資人交易謹慎。8月調查結果顯示，民眾對於台股的樂觀指數反轉降至-8.0，風險偏好指數則微幅續揚至7.3。

針對民眾對未來半年想增持的外幣，這次調查結果顯示：42%的民眾最想增持的外幣是美元，其次有20%的民眾想買日圓，但有30%的民眾沒有意願持有外幣。

針對民眾未來半年想要增持貨幣的目的，這次調查結果顯示：30%的民眾增持外幣的目的為出國旅遊，25%民眾為投資海外股債保單、房地產而兌換貨幣，18%的民眾則想賺外幣波動的匯差。

