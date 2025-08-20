聽新聞
張榮華掌大同 三立董座登第二大股東

聯合報／ 記者籃珮禎 / 台北報導

大同昨開董事會，推選三立集團董事長張榮華為新任董事長，今起生效。市場解讀，大同在完成財務重整後，由具備地產與媒體雙重背景的張榮華，接手主導龐大資產活化工作，此為大同經營權趨穩、本業開始獲利後的重要布局。

外界認為，張榮華深諳房地產開發與媒體宣傳之道，大同現有的土地資產與日漸成長的綠能事業，正是三立集團近期關注的兩大核心。部分市場人士也說，張榮華政商關係良好，有望在政策利多下獲得更多支持。

大同發言人暨策略長丁爾昆表示，經營策略短期不會有太大變動，一切延續原訂的策略方向。董座王光祥將轉任新設的大同會長（總裁）以協助張榮華，確保策略一致性與穩定性。

二○二○年，大同經營權由王光祥與台商鄭文逸領軍的市場派，擊敗代表大同家族的前董事長林郭文艷。大同最新年報顯示，張榮華透過三立集團旗下多家公司斥資五十二點八五億元，取得大同約百分之六點○七股權，成為僅次於王光祥的第二大股東

大同指出，王光祥在位期間逐步完成階段性任務，包括為全體員工調薪、彌補公司累積逾百億元虧損，暌違廿三年後在今年發出每股三點一元現金股利，完成對股東的承諾。

大同營運體質雖已轉佳，但坐擁全台逾四十六萬坪土地資產，因複雜的產權與人事糾葛，活化進度始終緩慢。業界高度關注，張榮華過去在房地產事業的成功經驗，為大同龐大資產的開發注入新動能。丁爾昆說，資產活化部分絕對尊重大同資產開發董事長吳振隆的規畫，相關決策會由高層共同討論，但主導權仍尊重專業，因吳振隆最了解相關狀況。

張榮華接手百年老店也面臨不小的挑戰，大同近期因違反政府採購法，被停權三年，對大同的營運不可說毫無影響；此外，子公司的舊案官司未了，包括當初子公司華映轉投資中國華映在二○一八年重整，後來華映更宣布破產，大同除了要認列虧損外，二○二三年面臨大陸法院判決要支付當初承諾的業績補償款，本案預估九月宣判，是財務上的未爆彈。

大同 股東 張榮華

