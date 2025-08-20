聽新聞
軟銀挺英特爾 台積反壟斷壓力減緩

聯合報／ 記者尹慧中李孟珊／台北報導
日本軟體銀行宣布將投資英特爾廿億美元，川普政府也考慮取得英特爾百分之十股權。（路透）
日本軟體銀行宣布將投資英特爾廿億美元，川普政府也考慮取得英特爾百分之十股權。（路透）

英特爾將獲日本軟體銀行投資廿億美元，後續還有川普政府銀彈奧援可期，英特爾迎來脫胎換骨契機。業界觀察，英特爾晶圓代工和台積電相比，英特爾為ＩＤＭ（整合元件製造廠），台積電仍具有不和客戶競爭的優勢。不過，軟銀戰略性入股將有助於英特爾業務，英特爾是台積電重要客戶之一，客戶自身業務轉佳也有助委外訂單成長，並可減緩反壟斷的壓力。

業界也分析，從先進製程投資來看，軟銀投資英特爾廿億美元仍杯水車薪，台積電一年資本支出已達預計四百億美元、且多數用於先進製程，後續關注英特爾資本支出是否谷底反彈。

英特爾取得軟銀和川普政府入股奧援，未來是否威脅台積電的晶圓代工龍頭地位仍有待觀察，不過，英特爾的台灣技術合作關鍵夥伴聯電因此「撿到槍」，不僅雙方製程合作之路更順遂，聯電更將順勢卡位美國製造大商機。

業界分析，軟銀、川普政府有望先後注資英特爾，其意義不單純只是表面上數十億美元或上百億美元的數字，背後象徵的是龐大的財團與美國這個龐大國家機器力挺，隨著美日聯手銀彈奧援，「英特爾有大咖罩，不會虧待聯電」。

業界透露，英特爾預計於亞利桑那州廠投入六奈米製程晶圓製造，聯電有望參與其中，使聯電能持續跨入先進製程領域，同時響應美國總統川普美國製造政策，讓聯電有機會取得半導體關稅豁免權，強化客戶在聯電投片下單意願。

聯電二○二四年宣布與英特爾合作，鎖定十二奈米，當時規劃採分工模式進行，未來會在英特爾美國的工廠生產製，雙方有合作研發，但銷售、客戶端及一些晶圓代工的技巧及服務流程都是以聯電為主。

聯電昨強調與英特爾的合作案會持續進行。據了解，聯電與英特爾合作，主要是在英特爾旗下美國亞歷桑那州廠合作生產十二奈米製程晶圓製造，隨著英特爾銀彈上膛，後續開發製程更有底氣，將可與聯電攜手開創新商機。

