新聞眼／軟銀注資 川普、陳立武雙贏

近期風雨不斷的英特爾獲軟銀決定注資廿億美元入股，對堅持留下晶圓代工部門的新任執行長陳立武而言，這不僅是即時雨，也是上任以來得到最好的助力，對提振英特爾軍心別具正面意義。

本月初陳立武才被美國總統川普點名應「立刻辭職」，之後他趕赴白宮與川普會談，如今傳出美國政府打算以「晶片補助換股權」，入股英特爾；軟銀也宣布要入股英特爾。

究竟是軟銀主動抱川普大腿，還是在川普授意下注資英特爾？多位半導體業界人士分析，從時間點來看，應是後者成分居高，且由美國政府能掌控的企業注資英特爾，政府不需出資就能達到挽救純美系企業英特爾的業務，可以是一石二鳥之計。

軟銀注資廿億美元，對英特爾是「杯水車薪」，卻也是及時雨，何況軟銀具備雄厚的財務實力，又不會介入英特爾經營，應是陳立武最開心的事。

而從被川普點名下台，到急赴白宮見川普後馬上獲得軟銀注資入股，也可看出被業界稱為創投高手的陳立武是厲害的談判高手，成功以應保存英特爾這家「純美系」的半導體公司執行川普倡議的ＡＩ大計畫，讓川普態度大轉變。

以美國ＡＩ產業格局來看，英特爾當然屬重要環節，如今由軟銀挪出一部分資金投資英特爾，可說是合理的判斷與布局，一方面符合川普的美國製造願景，同時某程度上也能在短時間緩解英特爾嚴重虧損的問題，對美國政府而言，無需動用到任何資金，應是相當樂見的發展。

軟銀是否可以透過廿億美元投資，讓自身或是集團旗下企業，成為英特爾14A製程潛在客戶。以孫正義在全球科技產業的話語權來說，若要讓此次的投資帶來效益，協英特爾尋求潛在客戶，或說服其他ＡＩ晶片廠也分些訂單給英特爾，應是最有效策略，也才會對台積電帶來些許競爭壓力。

半導體業者表示，台積電董事長魏哲家已公開表示，只要是公平競爭，台積電都不怕，因此這項入股案，短期內仍難撼動台積電的領先地位，未來英特爾還是改變內部思維，才能有所作為。