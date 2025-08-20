明年舉債上兆 財政驟現嚴峻

明年度中央政府總預算案，行政院長卓榮泰本周將向賴總統報告、21日拍板，趕在8月底提出送立法院審議。

據聯合報系的掌握，明年歲出約為3兆元，比今年的法定歲出2.92兆成長約4％，但歲入受財劃法修正影響及休假天數增加、川普關稅等衝擊，保守編列約為2.7兆。因此，明年度中央總預算將為赤字預算，差短將舉債3,400億支應。

若再加計8月14日行政院修正而追加450億的「韌性特別條例」，舉債增為1,500億，以及全靠舉債的風災特別條例600億、7,000億的軍購特別條例，卓內閣恐將增加舉債1.25兆，將使中央債務從目前的6兆，驟增20%而高達7.2兆。加上社會保險體系的潛藏債務在2024年底已經突破20兆，整體財政情勢突然急遽轉呈嚴峻。

但是行政院強調，明年度總預算還在調整，尚未拍板；可見得，明年預算的籌編在時程上顯得極為緊湊窘迫。這其實要怪行政院在過去一年裡，和立法院對立衝突，花了太多的時間和精神，並增加了諸多不確定性。

最早的衝突，始於去年此時提出的中央總預算案，因立委提案修正並通過的原民禁伐補償條例，調增補償金額已成「法律義務支出」，原民會卻未足額編列預算，而遭立院退回。行政院不肯補正，還誣賴在野黨延擱審議、影響弱勢團體的福利津貼，浪費了49天後才承諾以「追加」預算方式補救，大幅壓縮立院審議預算的時間，卓內閣卻至今都未追加。

之後，行政院更針對立法院訂定或修正的法律案、預算案，屢屢提出覆議、釋憲，拖延法案、預算的執行進度，更繼續發布弱勢團體福利津貼被砍的不實訊息，幫大罷免添油加火，擴大朝野衝突，製造社會對立。又因不滿財劃法修正，在5月中突然刪減一般性補助款636億，讓地方政府照顧弱勢的救命錢驟減27%，引發地方政府紛紛提起訴願，中央和地方政府的夥伴關係已蕩然無存。

最近的衝突，就是由於去年稅收超徵創三項新高，在野黨早在2、3月就主張以普發現金方式還稅於民，並列為重大優先法案。為因應川普的對等關稅，卓榮泰院長在4月中仍表示只規劃880億的「產業支持方案」，卻在一周後的院會突然通過4,100億「韌性特別條例」，以突襲方式夾帶國土安全1,500億、撥補台電千億等3,070億的額外龐大支出，將累積歲計賸餘耗盡。

在野黨增列普發現金每人1萬，並刪除台電撥補，行政院卻反過頭來指控立法院違憲、擬增訂排富並提覆議，726大罷免遭到重挫後才放棄覆議，突然在上周又修正韌性特別條例，再夾帶疑似撥補台電200億及追加產業支持200億，證明政院制定特別條例時，也不知道關稅是以20%+N的方式疊加，才會低估少編。行政院扭扭捏捏的態度，也導致原擬10月底發完的普發現金，嚴重落後，促進消費、刺激內需的效果打折。

由此可見，連年稅收超徵原本創造的歲計賸餘，再次被賴政府接二連三的特別預算耗盡，而產生收支赤字，債務不減反增，也違反主計總處的2026年度預算籌編原則所強調的「新興重大支出，應同時籌有確切之財源後，始可辦理」等原則。

最後令人最憂心的，就是賴清德總統因美方壓力，日前宣示明年國防預算將達GDP的3%，主計總處推估為8,600億，占總歲出的比率直逼30%，比今年的國防總支出6,400億，還要多編2,200億（驟增34%），無異是讓財政惡化雪上加霜，既無經濟效益，更嚴重排擠社福及經建支出。

賴政府應當要求美方將軍購從貿易逆差中扣除，當作關稅談判上的籌碼。如果不能據理力爭，美方遲早會進一步要求我國防支出不斷提高，國防支出兩三年內勢必破兆，成為財政的無底窟窿，甚至危及國家安全，賴政府真的需要為國人深思遠慮。