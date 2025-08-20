快訊

賴清德向親英系釋權…傳徐國勇接民進黨秘書長 823後宣布新人事

回應組閣 童子賢：我不擅長

經濟日報／ 記者歐芯萌余弦妙／台北報導

內閣改組聲浪頻傳，近日台北市長蔣萬安公開向中央喊話，認為應找和碩（4938）董事長童子賢組閣。

對此，童子賢昨（19）日出席活動時回應，內閣人事是總統憲法職權，「我不擅長。」他也向行政院長卓榮泰致意表達鼓勵，認為閣揆、內閣成員都很辛苦。

內閣改組傳言不斷，總統府發言人郭雅慧昨日出席活動，對於蔣萬安建議由童子賢組閣，她回應，有關於組閣，這是個假議題。她強調，台美關稅談判還在磋商，中南部災情也還在復原，下一階段如有確認相關人事，會向國人說明。

卓榮泰昨日在立法院重申政府四個方向，一是調整中央政府財政收支結構，二是調整重大施政優先順序，三是調整行政立法、兩院互動關係，四是調整重要內閣人事，這些都是政院正在檢討的重要部分。

不過卓榮泰隨後備詢回應立委時脫口，「希望未來任何人擔任院長，跟立法院之間，就預算審查，能夠依照憲法和法律精神」，引發外界聯想，是否暗示內閣將總辭或閣揆將有異動。

童子賢昨日出席民眾黨「823核三延役公投特展」時，被問到蔣萬安點名他組閣，童子賢第一反應笑稱，「旁邊是紅樓，現在是歪樓」，他認為，希望仍集中在討論能源問題。

針對內閣改組的問題，童子賢表示，8月4日他已回答過，內閣人事是總統憲法職權，他不會隨便去評論或議論。目前擔任閣揆的卓榮泰很辛苦，內外壓力都很大，內閣成員也都很辛苦，他致意表達鼓勵。

媒體追問，如果賴清德總統親自邀請組閣，是否答應？童子賢表示，他剛有傳訊息給幾個媒體，再次表達內閣改組的問題8月4日談能源時就被問過，他重申「我不擅長」，內閣人事也不是他的職權。

