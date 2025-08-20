做四休三蔓延 擔心經營無法好轉 機械業撐不住恐將精簡人力

快訊

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導
台灣機械公會理事長莊大立表示，工具機廠做四休三的情形愈來愈多，若情況無法獲得改善，下一波勢必得採取精簡人力措施。示意圖。記者黃仲裕／攝影
台灣機械公會理事長莊大立表示，工具機廠做四休三的情形愈來愈多，若情況無法獲得改善，下一波勢必得採取精簡人力措施。示意圖。記者黃仲裕／攝影

機械業海嘯來襲，繼瀧澤科（6609）鼓勵員工集中周五排休後，工具機大廠程泰集團也證實，正規劃申請實施做四休三。台灣機械公會理事長莊大立表示，工具機廠做四休三的情形愈來愈多，若情況無法獲得改善，下一波勢必得採取精簡人力措施。

面對經營困境，莊大立指出，業者紛紛採行五大措施，包括逐步實施做四休三（無薪假）、暫停產學合作、限縮外籍移工引進、暫緩招募新血，最後不得已就要啟動人力精簡。

據了解，國內某工具機關鍵零組件協力大廠，原本員工有200多人，現在只剩60餘人。另一家工具機大廠也不排除，今年底裁員三分之一。

程泰集團會長楊德華指出，美國對等關稅雖影響全球景氣，對台廠真正具殺傷力的是匯率升值，「台灣廠商有哪家淨利可達30%或40%以上，台灣疊加關稅比競爭對手的日韓多10%，匯率又多出近10%，台廠全數被打趴，根本不用玩了。」

另一方面，原本傳出8月起實施做四休三的工具機大廠百德機械，昨日發布重訊，公司因客戶訂單調整，已於8月18日恢復正常工作日程，換言之，做四休三僅實施二周，目前已決定取消。

百德董事長謝瑞木說，儘管大環境不佳，但近期來自軍工產業的訂單增加，能見度看到年底，因此已無實施做四休三的必要。

美國對台灣課徵「20%+Ｎ」的高額關稅，加上台幣升值不利出口，在雙重壓力下，製造業受到衝擊，近期陸續傳出無薪假與裁員風暴。其中，機械業和工具機產業是海嘯第一排。

據了解，工具機業「做四休三」從美國總統川普掀起全球關稅戰之後就逐步發酵，現在已成為業內「不能說的祕密」，因為多數是未上市的廠家，相關資訊揭露較慢，而瀧澤科是掛牌公司，消息一出就受到矚目。

瀧澤科指出，公司並非放無薪假，而是推動「員工特休集中管理計畫」。希望透過智慧化管理與人力資源的精準配置，不僅能讓員工獲得更完善的休假保障，也能讓公司在管理上更具彈性，進而提升整體營運效能。

謝瑞木感嘆「工具機業真的很慘」，即使關稅降到15%又怎麼樣，因為關稅和匯率都差日韓太多了。要是9月之後狀況仍不好怎麼辦？他說，還好歐洲最近因軍工產業興起，有好轉跡象。

台中精機董事長黃明和也表示，中小型協力廠做四休三，甚至做三休四的情況很多。目前，台中精機沒有放無薪假，但下游有幾百家協力廠，都是中小企，因為汽車等產業不好，因而連帶受影響，大都是做四休三。


