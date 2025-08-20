傳產遭雙殺 第2季表現低迷

科技、傳產兩樣情，經濟部昨（19）日公布製造業第2季產值，科技業挑大梁，是主要成長動能；反觀傳統產業，多數深陷需求低迷、低價競爭雙殺，第2季產值多數呈現負成長，僅機械設備業逆勢正成長。

其中，基本金屬業第2季產值3,550億元，較上年同季減少12.99%，主因全球鋼鐵市場需求不佳，客戶備貨保守，加上海外同業低價鋼品干擾市況，以及部分國內鋼鐵大廠產線設備檢修，致鋼胚、冷熱軋不銹鋼捲板、冷熱軋鋼捲板、合金鋼胚等產值減少較多。

化學材料及肥料業第2季產值3,399億元，較上年同季減少20.26%，主因市場需求不佳，加上海外同業低價產品競爭，部分廠商因應市況調節減產，導致聚酯粒、苯乙烯單體、對二甲苯等產值減少較多。

機械設備業第2季產值2,379億元，較上年同季增加3.86%，是傳產中唯一逆勢成長的產業。主因受惠半導體先進製程積極擴增產能，加上配合客戶交貨期程，帶動半導體生產用設備及零組件、自動化倉儲設備、其他專用機械及零組件、印刷電路板生產設備及零組件等產值增加較多。

汽車及其零件業第2季產值1,120億元，較上年同季減少8.32%，主因車市買氣保守觀望，需求減緩，另汽車電氣、汽車用電燈組及其他零件等拉貨動能轉弱，惟受惠油電新車上市及政府推行客運車輛電動化政策，帶動電動轎車、電動大型客車產值成長，抵銷部分減幅。