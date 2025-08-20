快訊

賴清德向親英系釋權…傳徐國勇接民進黨秘書長 823後宣布新人事

台南前議長郭信良、三地創辦人鍾嘉村疑涉光電弊案 今晨各以200萬交保

傳產遭雙殺 第2季表現低迷

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導

科技、傳產兩樣情，經濟部昨（19）日公布製造業第2季產值，科技業挑大梁，是主要成長動能；反觀傳統產業，多數深陷需求低迷、低價競爭雙殺，第2季產值多數呈現負成長，僅機械設備業逆勢正成長。

其中，基本金屬業第2季產值3,550億元，較上年同季減少12.99%，主因全球鋼鐵市場需求不佳，客戶備貨保守，加上海外同業低價鋼品干擾市況，以及部分國內鋼鐵大廠產線設備檢修，致鋼胚、冷熱軋不銹鋼捲板、冷熱軋鋼捲板、合金鋼胚等產值減少較多。

化學材料及肥料業第2季產值3,399億元，較上年同季減少20.26%，主因市場需求不佳，加上海外同業低價產品競爭，部分廠商因應市況調節減產，導致聚酯粒、苯乙烯單體、對二甲苯等產值減少較多。

機械設備業第2季產值2,379億元，較上年同季增加3.86%，是傳產中唯一逆勢成長的產業。主因受惠半導體先進製程積極擴增產能，加上配合客戶交貨期程，帶動半導體生產用設備及零組件、自動化倉儲設備、其他專用機械及零組件、印刷電路板生產設備及零組件等產值增加較多。

汽車及其零件業第2季產值1,120億元，較上年同季減少8.32%，主因車市買氣保守觀望，需求減緩，另汽車電氣、汽車用電燈組及其他零件等拉貨動能轉弱，惟受惠油電新車上市及政府推行客運車輛電動化政策，帶動電動轎車、電動大型客車產值成長，抵銷部分減幅。

上海 半導體

延伸閱讀

中職／沒考慮換下布坎南 陳金鋒：和他拚了！

MLB／第2局強亂流…鄧愷威1.2局狂失7分 教士登上國西第一

MLB／點出鄧愷威奪首勝最大差異 梅爾文對滿壘拆彈印象深

美國對等關稅明生效…鎖業估價格至少增4分之1 與匯率形成「雙殺」

相關新聞

無薪假連環爆 「工具機界勞斯萊斯」也跟進

美國關稅衝擊我國機械業與工具機產業，有「工具機界勞斯萊斯」之稱的百德機械昨天上午表示，因關稅衝擊、大環境不明確，八、九月...

科技業Q2熱絡 傳產慘兮兮…製造業產業不均惡化

經濟部統計處昨公布第二季製造業產值五點三四七七兆元，年增百分之十一點一四，連六季成長。不過，資訊電子產業持續熱絡，傳統產...

傳產下一波裁員？勞動部：資遣預告期 謀職假不需提證明

受美國對等關稅影響，部分產業及勞工人心惶惶，勞動部表示，雇主資遣勞工，勞工在預告期間可請「有薪謀職假」，雇主不得拒絕給假...

製造業第2季產值創高…年增連六紅 電子零組件扮成長火車頭

經濟部昨（19）日公布今年第2季製造業產值5兆3,477億元，刷新史上單季新高，主要受惠於人工智慧（AI）、高效能運算及...

丁學文專欄／美企絢爛財報 恐是矇蔽投資人的煙霧彈

美國總統川普的關稅長征仍在繼續，全球各地的關稅協議也沒底定。但截至8月14日，S&P 500指數中已有297家公司公布財報，第二季年增率達到9.8%，遠高於7月1日預估的5.8%。其中，高達81%的企業財報優於市場預期，高於過去四季平均的76%。好像美國關稅不確定帶來的市場變數，完全影響不了整體投資人的追高信心。但美國市場的韌性是真的嗎？美國企業財報已經反映了關稅現實嗎？

明年舉債上兆 財政驟現嚴峻

明年度中央政府總預算案，行政院長卓榮泰本周將向賴總統報告、21日拍板，趕在8月底提出送立法院審議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。