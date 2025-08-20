製造業第2季產值創高…年增連六紅 電子零組件扮成長火車頭

經濟部昨（19）日公布今年第2季製造業產值5兆3,477億元，刷新史上單季新高，主要受惠於人工智慧（AI）、高效能運算及雲端資料服務需求暢旺，年增11.14％，則是連六季正成長。

經濟部指出，第2季製造業產值創單季新高，主要來自於AI、高效能運算等需求，資訊電子產業生產動能持續強勁，然而部分傳統產業因市場競爭激烈及需求保守而減產，抵銷部分增幅，使第2季產值年增11.14％。

值得注意的是，今年第2季製造業總產值5兆3,477億元，不僅高於去年同期，也超越2022年第2季的5兆2,248億元，及2024年第4季的5兆534億元，創下史上單季新高。

經濟部說明，產值會受價格波動影響，若剔除價格因素，按產量觀察，今年第2季製造業生產指數114.17，較上年同季增加22.79%，同樣是連六季正成長，顯示產業基本面穩健。

電子零組件業第2季產值達1兆9,028億元，年增25.62%，仍扮演成長火車頭。其中的積體電路業受惠AI與高效能運算熱潮，12吋晶圓代工需求持續放量，也帶動主機板、介面卡、其他印刷電路板組件、IC設計、IC封測等產品增產，年增率達29.24%；但面板及組件業因終端電子產品需求不振，反向年減6.53%，抵銷部分動能。

另一大亮點來自電腦電子產品及光學製品業，受伺服器需求帶動，產值躍升至7,078億元，年增率高達72.95%，成長幅度居冠，主因AI應用及雲端資料服務等需求暢旺，帶動客戶端拉貨動能增溫，加上半導體產業投資動能持續，推升伺服器、其他通訊傳播設備、半導體檢測設備及零組件等產值增加較多，成為推升整體製造業的重要引擎。

反觀傳統產業則表現相對低迷。第2季化學材料及肥料業、基本金屬業、汽車及零件業都下滑，僅機械設備業產值逆勢成長。

展望後市，經濟部分析，國際經貿環境仍存風險，包括貿易保護措施、地緣政治衝突等，恐牽動全球成長動能。不過，AI、高效能運算、雲端服務需求持續強勁，加上台灣半導體先進製程具領先優勢，高階伺服器供應鏈完整，下半年又有新一波消費性電子新品上市，可望持續挹注製造業成長。

經濟部強調，傳統產業雖受外部環境干擾，短期承壓，但資訊電子產業支撐力道強勁，台灣製造業全年仍有望維持穩健上升趨勢。