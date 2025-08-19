聽新聞
傳產下一波裁員？勞動部：資遣預告期 謀職假不需提證明
受美國對等關稅影響，部分產業及勞工人心惶惶，勞動部表示，雇主資遣勞工，勞工在預告期間可請「有薪謀職假」，雇主不得拒絕給假，也不得要求勞工提供求職相關證明，違者將處兩萬到卅萬元。
雇主若要資遣勞工，在資遣預告期間應給予勞工另謀工作而請假的權利，每周請假不能超過兩天，且請假期間工資照給。過去有雇主要求勞工一定要出示謀職相關證明才准假，勞動部日前因此發出函釋。
勞動部勞動關係司長王厚偉表示，現在勞工謀職方式多元，不單到現場，也可能透過網路視訊面談，或像是撰寫履歷、準備相關文件等，這些都相對難舉證，「勞工請假規則」雖規定雇主得要求勞工提出有關證明文件，但謀職假不適用勞工請假規則。
他呼籲雇主尊重謀職假，協助勞工盡快找到下一份工作，縮短失業時間，若雇主拒給謀職假，或要求勞工舉證，將可處兩萬到卅萬元。
